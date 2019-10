Obras clásicas intervenidas en una exposición en La Boca

La muestra "Almost Classic" del artista, publicista y cineasta argentino radicado en Santiago de Chile Stanley Gonczanski, reúne más de 200 obras de collage digital inspiradas en pinturas y retratos del siglo XVIII, y será inaugurada el 10 de noviembre próximo en la Galería POPA.



Inspirado en los grandes maestros de la pintura, Gonczanski juega con la idea de "casi clásico" al intervenir retratos donde altera su sentido, con un giro posmoderno o de pop que satiriza pinturas emblemáticas, de modo que los personajes clásicos aparecen con tatuajes o piercings, posando con enormes sombreros de plumas o repollos, usando lentes espejados y medallones de rap.



Como explica el artista, la serie agrega "una cuota de ironía para reflexionar acerca de nuestra cultura y nuestras vidas. Partiendo del Renacimiento hasta el arte del siglo XIX, me interesé por la obra de Moroni, de Rembrandt, El Greco, Alexander Roslin, Van Dyck , John Singer Sargent y muchos otros que pudieron captar el alma de esos personajes y que lograron que aún hoy nos miren desde sus pinturas... Somos nosotros, nada ha cambiado en lo esencial".



Gonczanski nació en Buenos Aires y es artista visual, cineasta, director creativo e ilustrador. Luego de pasar por varias agencias de publicidad internacionales, se radicó en Santiago de Chile, donde abrió su propia productora audiovisual, Stanley Films & Friends. En 2018 debutó en las artes visuales cuando presentó esta misma muestra que ya se exhibió en Londres, Duabi y Florencia, entre otros lugares.



"Almost classic" será inaugurada el 10 de noviembre y se podrá visitar hasta diciembre próximo en la galería situada en Gregorio Aráoz de Lamadrid 882, barrio porteño de La Boca.