Obras para la "integración" de barrios y el código urbanístico en la agenda legislativa porteña

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una revisión del código urbanístico sancionado el año pasado y la "integración" de los barrios Ramón Carrillo y Lacarra, en la zona de Villa Soldati, son dos de los proyectos que serán tratados en la Legislatura porteña antes del recambio de funcionarios del recinto, que se producirá los primeros días de diciembre.



Las iniciativas forman parte de un nutrido paquete de leyes enviadas por el Ejecutivo que ya están bajo tratamiento en las comisiones legislativas pertinentes y que, durante el mediodía de hoy, fueron explicadas por funcionarios a los diputados en dos reuniones informativas.



En lo que respecta a la “integración urbana” de los dos barrios mencionados, se trata de un proyecto que pretende avanzar con la creación de las redes de desagües cloacales y pluviales, distribución de energía eléctrica y gas natural, repavimentación, construcción de veredas y peatonalización de pasajes y alumbrado público, detallaron.



Además, el Instituto de la Vivienda será el encargado de “llevar a cabo el proceso de regularización dominial” de los terrenos, para su posterior asignación a los vecinos.



Durante la reunión, los diputados de la oposición volvieron a recriminar el corto tiempo que existe entre el ingreso de los proyectos y su aprobación en el recinto que, después de las elecciones y en la mayoría de los casos, no llega a dos semanas.



Javier Andrade (Unidad Ciudadana) señaló además que, en este caso, sólo se organizaron cinco reuniones con vecinos y que seguía habiendo dudas.



"Yo sé que ganaron las elecciones por el 56%, pero fíjense en los votos en las villas", dijo el diputado, uniendo el descontento manifestado por los habitantes con los procesos de urbanización y el voto en contra de Juntos por el Cambio en los barrios del sur de la Ciudad.



A esa intervención contestaron las diputadas oficialistas Lía Rueda y Victoria Roldán Méndez, la primera para señalar que las "urbanizaciones se hacen para dar dignidad y no para conseguir votos", y la segunda para destacar que la integración de los barrios Carrillo y Lacarra es una iniciativa de "doble lectura", lo que asegura una nueva participación de los vecinos en el proceso.



El proceso de doble lectura en la Legislatura implica que, luego de una primera aprobación por parte de los diputados, se debe realizar una audiencia pública no vinculante para finalmente volver a ser votada en el recinto.



Luego de esa reunión, hubo un encuentro informativo sobre la actualización del código urbanístico.



En el encuentro se explicó que luego de la sanción del código, a fines de 2018, arquitectos e ingenieros que lo aplicaron sugirieron propuestas para "hacerlo más comprensible a la hora de encarar una obra", completaron.