Doble candidatura: abogados sanjuaninos opinan que no es ilegal

Durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias, el gobernador Sergio Uñac encomendó a los legisladores provinciales que trabajen en una norma que prohíba las dobles candidaturas de un mismo dirigente en cargos provinciales y nacionales. En este sentido es que diputados del Frente de Todos iniciaron el trabajo para la presentación de un proyecto de ley. Y si bien todavía no se conoce la letra fina del mismo, ya existen opiniones divididas al respecto y sobre todo por la posibilidad de que el calendario electoral provincial se desdoble del nacional.

Puntualmente se discute la posibilidad legal que tiene la Legislatura local de avanzar en una norma de este estilo sobre otra jurisdicción como lo es la nacional. Ante esto, DIARIO HUARPE consultó a cuatro abogados sanjuaninos con experiencia y analizaron la constitucionalidad de una ley de estas características.

Sobre esta intención, el abogado Miguel Arancibia, expresó que “el marco legal permite que una misma persona pueda candidatearse a nivel provincial y nacional, sobre todo si los calendarios se desdoblan”. Pero advirtió que “hay que tener en cuenta que ser candidato es convertirse en servidor público y éticamente debe dejarse de pensar en vivir del Estado, por esto considero que no corresponde hacerlo”.

En la misma línea opinó Fernando Castro al afirmar que “desconociendo el texto del proyecto que prohíbe la doble candidatura, sí a priori puedo expresar que, si se desdoblan, los marcos normativos y las jurisdicciones son diferentes. Por esto considero que existen dos competencias distintas y la provincial no puede marcar la agenda en lo federal. Esto queda plasmado en que se constituyen autoridades y tribunales distintos”.

Otro de los letrados que analizó esta posibilidad fue Marcelo Fernández, abogado penalista, y afirmó que “entiendo que si a nivel nacional no existe una ley que impida una candidatura, la provincia no puede ir en contra. La única manera que entiendo que se puede avanzar en este sentido es que los diputados nacionales que representan a San Juan eleven un proyecto en las cámaras federales para que se apruebe una norma que prohíba la doble candidatura. De otro modo, legislar sobre esto sería incumplir las garantías constitucionales”.

Por último, el abogado Oscar Cuadros fue contundente y expresó que “con toda claridad opino que las provincias tienen un poder jurisdiccional que se acota a su distrito y no pueden legislar sobre facultades del gobierno federal”.

Cuadros agregó que “si se desdoblan las elecciones no veo que una persona que haya sido candidata a un cargo local no pueda hacerlo a nivel nacional, sobre todo en un contexto en que no son simultáneas. No puede una provincia tomar decisiones sobre asuntos que son de orden federal”.

Opinión de los políticos

El intendente de Rivadavia, Fabián Martín, dio su visión sobre la prohibición de las doble candidaturas y dijo que “no es mala la iniciativa, pero eso se resolvería si la provincia no adelanta las elecciones”. El referente de Producción y Trabajo, dijo además que “si son elecciones diferentes no habría manera jurídica de prohibirlas, sería una aberración jurídica si lo hacen”.

En tanto que Marcelo Arancibia, presidente del GEN, expresó que “avanzar sobre esto es buscar una norma totalitaria, ya que en las democracias modernas los que penalizan las candidaturas testimoniales son los votantes. Además, si la Constitución no prohíbe algo, no se puede avanzar en esa prohibición con una legislación local”.