Olga, la Sanjuanina Solidaria, fue destacada por su labor de Rawson

Tras ganar el concurso Sanjuanino Solidario, organizado por Diario Huarpe y Broker Andino, Olga Farías llegó a su casa en Colonia Sarmiento y no se imaginaba lo que la esperaba, decenas de los pequeños que asisten al merendero estaban en el barrio junto a sus papás para felicitarla. Esa noche no faltaron los carteles de apoyo, los abrazos y las lágrimas de emoción. Al día siguiente, continuaron ocurriendo momentos que seguramente serán inolvidables para Olga ya que el Concejo Deliberante de Rawson destacó a la vecina por la labor que lleva a cabo y con la cual contiene a más de 80 chicos.

"Llegué como todos los días a mi lugar de trabajo y veía mucho movimiento entre mis compañeros, a media mañana me enteré que me iban a distinguir, para mí esto es muy emocionante, me da mucha alegría porque el martes hemos vivido un día de mucha sorpresa y felicidad, este reconocimiento la verdad que me emociona muchísimo", contó Olga.

El presidente del Concejo Deliberante de Rawson entregándole un ramo de flores a Olga.

La mujer combina su trabajo en el municipio rawsino con la solidaridad ya que en las tardes lleva adelante el merendero en su casa y las actividades deportivas y recreativas que realizan los chicos del barrio de módulos de emergencia en el que vive. Además, de diciembre a febrero, deja todo preparado para que allí también puedan almorzar. El martes resultó ganadora del concurso que premia a aquellas personas que colaboran con los que menos tienen por lo que, gracias a ese dinero, podrá hacer un salón para que los pequeños no tengan que comer al aire libre.

Fue el Frente de Todos quien tuvo la iniciativa de destacar a Olga. Al respecto, la concejal Romina Ríos manifestó: "Quiero destacar la labor solidaria de la vecina rawsina que allá por el 2014 comenzó, con mucha responsabilidad social y compromiso con su comunidad, un merendero al que iban cerca de 30 chicos y en la actualidad van casi 100", empezó diciendo. "Es un ejemplo a imitar ya que está organizada con su comunidad y eso le ha permitido resultar ganadora de un concurso", añadió.

Luego le entregaron un ramo de flores y llegó el momento de los mensajes de felicitaciones, los abrazos y las fotos. Posteriormente, habló el presidente del concejo, Juan Salvado, quien destacó el trabajo que hace en una zona humilde y la manera en la que invertirá los $100.000 ya que "con ese techo los chicos van a poder estar cómodos y como se merecen estar, en un lugar digno", dijo.

Olga junto a todos los integrantes del Concejo Deliberante de Rawson.

Mensajes y ayudas

Tras consagrarse ganadora del concurso, Olga comenzó a recibir decenas de llamados y mensajes a través de WhatsApp y de Facebook, en ellos no solo la felicitaban, sino que, también le ofrecieron ayudas y colaboraciones. Además, desde la UNSJ se comunicaron con ella para informarle que querían realizar una cena navideña para que los chicos de Colonia Sarmiento puedan disfrutar. "Fue todo una sorpresa porque después de haber ganado se presentaron muchas personas queriéndonos ayudar, gente que no conocíamos, no lo podíamos creer", cerró Olga aún emocionada por todo lo que vivió.