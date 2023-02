On Power hizo un convenio que revolucionará el negocio de internet

La empresa proveedora de internet On Power realizó un acuerdo colaborativo histórico con otras firmas para ampliar su cobertura y sumar más clientes. De esta manera, las compañías compartirán su infraestructura y sin costo alguno para optimizar sus servicios e inversiones. Facundo Caselles, propietario de On Power, aseguró que es el primer convenio de este tipo en Argentina, donde San Juan es protagonista.

Esta decisión se encuentra enmarcada dentro del concepto de neutralidad de la red que plantea un modelo de infraestructura compartida entre diversos proveedores. “Hacerlo de este modo permite tener más cantidad de fibra desplegada sin tanta inversión privada. Hoy lo que está pasando es que muchos se encuentran desplegando redes nuevas sobre redes ya existentes y termina siendo un gasto doble”, expresó Caselles a DIARIO HUARPE. Agregó que gracias a esta asociación están inaugurando un nuevo esquema de negocios, donde la unión entre empresas los termina haciendo más fuertes.

“San Juan es la primera jurisdicción en Argentina y capaz de Sudamérica que tiene empresas que comparten infraestructura. También, cooperamos entre los soporte técnicos para solucionar cualquier problema”, continuó Caselles.

Con este nuevo acuerdo colaborativo tipo Swap, On Power podrá usar la red existente de otras compañías y estas a su vez tendrán la posibilidad de utilizar la infraestructura de On Power. De este modo, las sociedades comerciales llegarán a otras localidades y sumar cientos de clientes. Por otra parte, les permitirá enfocarse más que nada en el servicio y no tanto en el tendido de nuevos cables.

“Aquí nace un nuevo un paradigma y se viene a pensar en un futuro, en el que en vez de desplegarme en el centro, me despliego en una zona donde no hay cobertura y muchos quieren llegar. A la hora de invertir se piensa de acuerdo a requerimientos propios y de otros. Entonces, la inversión es más sencilla de pensar”, explicó el empresario sanjuanino. Así buscan ampliar la red de fibra óptica para llegar a departamentos alejados que no cuentan con una buena cobertura, en vez de concentrar sus acciones en zonas que ya cuentan con internet de calidad.

Así, On Power ampliará su servicio hacia otros departamentos como Pocito y agrandará la cifra de abonados. Actualmente, llegan a áreas del Gran San Juan y ahora tendrán nuevos desafíos con la extensión de la prestación de internet. A su vez, se abre una nueva etapa en el negocio del rubro que beneficiará a los sanjuaninos y promete generar nuevos puestos de trabajo genuino.

Los más rápidos

En septiembre, On Power logró superar la media local en velocidad de conexión y por encima de las empresas de telefonía tradicionales.

Con 107,6 Mb/s y en base a 571 test, la firma quedó con el primer lugar y en base a mediciones de nPerf, una herramienta que mide la calidad de la conexión de internet. “Esta página lo hace en forma automática y a través de los usuarios, es una buena medición porque acaba con el tabú de que en San Juan tenemos de 5 a 10 megas promedio de velocidad, por lo que es un buen dato cuando el tema conectividad local tiene sus cuestionamientos”, dijo Andrés Olivieri, gerente comercial de On Power y quien junto a Facundo Caselles, gerente general, forman parte de esta buena nueva.

La empresa está hace cinco años en el mercado, nació como servicio de consorcio, continuó como servicio inalámbrico y hace año y medio incorporó la conexión por fibra óptica.