Operadores turísticos de Calingasta piden que el turismo vuelva al departamento

Tras las idas y vueltas sobre la reactivación del turismo interno, la grieta entre los calingastinos que quieren y los que no quieren que se abra el departamento, este viernes los operadores turísticos del departamento se reunieron en las puertas del Concejo Deliberante para que los representantes del pueblo, una vez que terminen la sesión, los reciban.

“Queremos que nos escuchen también a nosotros”, le dijo a DIARIO HUARPE Mario Pastén, operador del rubro gastronómico. “Necesitamos de manera urgente que solucionen este problema porque así no podemos seguir”, dijo.

El grupo de casi 20 operadores locales expondrá al cuerpo legislativo el crítico cuadro de situación que están atravesando y solicitarán que gestionen ante quien corresponda para que de manera controlada, respetando todos los protocolos se reactiva el turismo en el departamento.

“Acá están escuchando una sola campana y no debe ser así. Las mayorías no siempre tienen razón. Hay que entender que el virus llegó para quedarse por mucho tiempo y tenemos que convivir con él”. precisó Pastén. “Nosotros así no aguantamos más y la red de oportunidades que se genera alrededor del turismo se está rompiendo”.

Según Pasten en todo el departamento hay más de 60 emprendedores turísticos que mueven los engranajes de la economía local.

“Nuestro sector genera puestos de trabajo, contrata servicios de forma directa o indirecta, compra insumos en otros comercios del departamento, invierte en publicidad, en fin, somos un sector que mueve la economía que hoy está planchada”.

De eso no se habla

La ebullición de parte del sector se genera tras las declaraciones que expresó este miércoles en rueda de prensa el intendente Jorge Castañeda: “No es momento para hablar de turismo interno, más que nada porque tiene que ser algo provincial y esta mañana se hablaba de que querían endurecer la cuarentena en Capital y Rawson, así que la cosa es compleja”.

Luego de que se detectara el primer caso de Covid-19 en el departamento sólo se confirmó un segundo contagio en Barreal y un tercer caso en Villa Calingasta; no obstante, por estas horas esperan los resultados los hisopados que se hicieron hace unos días.