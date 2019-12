Operativos anticorrupción en Río de Janeiro sacuden al círculo íntimo y familiar del los Bolsonaro

La fiscalía y la policía de Río de Janeiro realizaba esta mañana allanamientos en viviendas de ex asesores y familiares del senador Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente de Brasil, en una causa que investiga casos de corrupción y desvío de dinero público.



El centro de la investigación es el policía Fabricio Queiroz, un amigo del presidente Jair Bolsonaro desde 1984, con el que solía pescar y salir a cenar hasta el año pasado, que es investigado por comandar una red de recaudación ilegal mediante la contratación de empleados "ñoquis".



Los hechos investigados habrían ocurrido en momentos en los que Queiroz trabajaba como asesor de Flavio Bolsonaro en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro y tiene entre los investigados a la ex esposa del presidente Bolsonaro, Ana Cristina Valle.



El operativo fue solicitado por la fiscalía de Río de Janeiro y autorizado por el juez en lo penal Flavio Nicolau.



El caso "Queiroz" acompaña a Bolsonaro desde que asumió, ya que uno de los pagos sospechosos realizados por el ex asesor y policía involucra a un cheque emitido en nombre de la actual primera dama, Michelle Bosonaro.



En total, son 101 objetivos de investigación, entre personas y empresas, según informó la fiscalía.