Ordenan la captura de un joven acusado de matar a un policía en Neuquén

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén libró la orden de captura de un joven de 19 años acusado de ser el autor del crimen del cabo de la policía motorizada Luis Gabriel Nahuelcar, baleado en la nuca cuando llevaba a cabo tareas en un barrio de la ciudad de Cutral Có el día de Año Nuevo, informaron hoy fuentes judiciales.



El sospechoso es José Luis Espinoza, quien fue identificado por testigos como el autor del disparo que mató al policía, agregaron los voceros.



En una conferencia de prensa realizada hoy en la Mutual Policial de Cutral Co, el fiscal General del Poder Judicial neuquino, José Gerez, expresó: “Confiamos y tenemos esperanza de que este hecho sea esclarecido para darle una respuesta a la sociedad, y particularmente a la familia de la víctima”.



El funcionario judicial aseguró que "luego de un arduo trabajo investigativo fue identificado el autor del disparo a través de diversos testigos presenciales que no son efectivos policiales", por lo que "ya fue solicitada la captura nacional e internacional por la fiscal Marisa Czajka".



Gerez dijo que “en el marco de la investigación se realizaron diversos allanamientos y se secuestró un arma de fuego, un arma larga calibre 22 que según la fiscalía sería la utilizada para cometer el homicidio”.



Por su parte, la fiscal del caso, Czajka, dijo que “se manejan diversas hipótesis, ninguna de ellas se descarta y todas son materia de análisis”.



Reveló que “el autor se profugó inmediatamente después de cometer el hecho y en el marco de la investigación ya fueron realizados 21 allanamientos en 48 horas”.



En tanto, la ministra de Gobierno y Seguridad provincial, Vanina Merlo, destacó el "trabajo conjunto" llevado adelante para que la investigación "llegue a buen puerto”.



El crimen del cabo Nahuelcar ocurrió la madrugada del 1° de enero último, cuando junto a un compañero de la fuerza acudió al barrio Peñi Trapún, de Cutral Co, debido a un incendio originado en una casa.



Según la información policial, en esas circunstancias ambos policías fueron apedreados por vecinos del lugar y cuando procedían a retirarse, Nahuelcar recibió un disparo de arma de fuego en la nuca que pocas horas después le provocó la muerte.



Los restos del policía fueron trasladados hoy hacia la ciudad de Zapala para su inhumación, acompañados de familiares y decenas de efectivos de la fuerza, mientras que en la provincia de se cumple el segundo de los tres días de duelo decretados por el Gobierno local.