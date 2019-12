Ordenan pericia médica a Claudio Minnicelli para determinar si le conceden arresto domiciliario

Hace 1 hora

El Tribunal oral que condenó a cinco años de prisión a Claudio Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Julio De Vido, rechazó concederle una morigeración de su prisión preventiva, pero ordenó que lo examine el Cuerpo Médico Forense antes de resolver si le otorga arresto domiciliario.



La decisión fue tomada por los jueces Claudio Gutiérrez de la Cárcova, Cesar Lemos y Luis Losada, del Tribunal Oral en lo Penal Económico 2, quienes el 8 de noviembre último condenaron a Minnicelli en la causa conocida como "mafia de los contenedores", según la resolución a la que accedió Télam.



Los jueces rechazaron un pedido de "morigeración de la prisión preventiva", pero ordenaron practicar "un informe médico actualizado" sobre el estado de salud de Minnicelli al Cuerpo Médico Forense con intervención de un cardiólogo.



Minnicelli fue condenado como supuesto integrante de una "asociación ilícita" y coautor de "contrabando" en seis hechos.



Los fundamentos de ese veredicto se conocerán el 7 de febrero de 2020.



El Tribunal entendió que como el juicio oral ya finalizó no habría riesgo de entorpecimiento de la investigación porque "no existe actualmente peligro de destrucción, modificación, ocultamiento o falsificación de elementos de prueba".



Por ello ordenó la pericia médica para determinar si corresponde otorgar el arresto domiciliario.



Los jueces rechazaron morigerar la prisión preventiva porque Minnicelli "fue condenado como miembro de una asociación ilícita integrada por al menos diez personas".



"Visto el número y capacidad económica de sus integrantes algunos de ellos con



altos cargos aduaneros a la época de los hechos y los contactos con personas



derivados de tal relación es también de aplicación lo normado por el art. 221 inc. “b” del CPPF como segundo obstáculo para la procedencia de la nueva solicitud de la defensa del nombrado", concluyeron.



Además, recordaron que el cuñado del ex ministro de Planificación Federal estuvo prófugo en la causa durante nueve meses, con nombre falso.



"En ese lapso, no se entregó voluntariamente a las autoridades sino que fue necesario hacer efectiva su detención, incluso en una localidad distinta de su domicilio (Chapadmalal, Partido de General Pueyrredón) en la provincia de Buenos Aires", remarcaron.



Los magistrados también concluyeron que "el veredicto de una sentencia definitiva de condena limita el principio de inocencia pues ya no se trata de una pena en expectativa sino de una pena concreta, aún cuando no se encuentre firme".