Organismos de DDHH pedirán a Losardo "mayor celeridad" en juicios a genocidas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Referentes de organismos de Derechos Humanos buscarán reunirse en los próximos días con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, para plantearle la necesidad de una "mayor celeridad" en el desarrollo de los procesos pendientes de juicio por delitos de lesa humanidad.



Así lo confirmaron la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y José Shulman, de la Liga por los Derechos del Hombre.



En declaraciones a Télam, Shulman contó que los organismos ya acordaron analizar "temas específicos con los ministros de cada área" y dijo tener "mucha expectativa" en una futura reunión con Losardo, aunque todavía no hay fecha.



"Pedimos la aceleración de los juicios de lesa humanidad porque están muy lentos y hay que apurarse porque sino esta gente se nos muere o queda libremente caminando por ahí después de haber cometido las atrocidades que cometieron", dijo Carlotto, en referencia a los genocidas, en una entrevista a El Destape Radio.



La agenda de temas que los organismos consideran prioritarios fue presentada ayer ante el presidente Alberto Fernández, quien aseguró que las puertas de la Casa de Gobierno están "siempre abiertas" para ellos.



La profundización de la búsqueda de nietos apropiados, el avance de los juicios a represores y la desclasificación de los archivos de la última dictadura militar fueron algunos de los temas planteados en esa reunión.



"Nos vamos a conocer con Marcela Losardo y vamos a armar un programa que combine las necesidades y estrategias de Abuelas", declaró Carlotto en otro reportaje que concedió a FM Futurorock, en el que además dijo tener intenciones de "encarar un diálogo con la Corte Suprema".



En cuanto a las causas y juicios por delitos de lesa humanidad, Carlotto detalló que "a veces hacen falta cosas tan simples como poner jueces y personas" porque, si no, se dan casos en los que un sólo magistrado "tiene que recorrer diferentes lugares y no tiene tiempo y forma para desarrollar los procesos".