Orrego: “Me acusan de no apoyar a los trabajadores de viña y eso no es cierto”

Tras la fuerte embestida del Frente Todos contra los diputados nacionales de Juntos por el Cambio por no dar quórum para tratar, entre otros proyectos, el de jubilación anticipada para los obreros de viña, Marcelo Orrego dialogó con DIARIO HUARPE y no dudó en decir que “me acusan de no apoyar a los trabajadores de viña y eso no es cierto”.

Además, apuntó contra el oficialismo al decir que “nos culpan por la impotencia que les genera no poder resolver sus internas”. Esto teniendo en cuenta que cinco diputados del Frente Todos no estuvieron presentes en el recinto, situación que complicó mucho más la posibilidad de llegar al número necesario para poder iniciar la sesión. Ayer el oficialismo logró reunir 122 legisladores, 7 menos de los 129 necesarios.

“Yo siempre voy a estar a favor de los intereses de los sanjuaninos. Ahora no voy a ceder a las malas costumbres que tiene el kirchnerismo y esto no significa que le fallemos a San Juan, por el contrario, lo que hace esto es que elevemos la voz con más altura”, explicó Orrego.

Al mismo tiempo resaltó que “por estos días leí y escuché que me acusan de no apoyar a los trabajadores de viña y eso no es cierto, yo votaré con las dos manos esa ley. Lo que también quise es que se incorpore y lo hice mediante nota la ley de Emergencia Hídrica, una ley que nos ayudaría muchísimos a los sanjuaninos”.

Sobre esto último, el líder de Juntos por el Cambio en San Juan, contó que “yo estaré aprobando esta ley para los obreros de viña, pero también quiero que se incorpore la ley de Emergencia Hídrica. Con esta ley tendremos un montón de beneficios, podremos acceder a partidas presupuestarias, eximir por el tiempo que dure la emergencia a los medianos y pequeños productores de los impuestos, tendríamos beneficios en las alícuotas de exportación y créditos a tasa cero, entre otros beneficios”.

Orrego, quien se mostró molesto por el papel que pretende jugar el oficialismo, recordó que “lo que hace el Frente Todos es lamentable, imponen con la mayoría. O se tratan los temas que ellos quieren o no se tratan más. Y yo por supuesto quiero que se trate el tema de los trabajadores de viñas, pero también la ley de Emergencia Hídrica, la ley de Emergencia Educativa, la Ley de Alquileres, la Boleta Única. Entonces o es como ellos dicen o no es nada y yo ante esta historia no estoy dispuesto”.

Para cerrar y en relación a si considera que estos ataques son debido a la campaña electoral, Orrego, resaltó que “siempre existes estas cuestiones, yo recuerdo que cuando pedimos interpelar a Cristina el Frente Todos no dio quórum, tampoco lo hizo cuando pretendíamos autorizar los allanamientos o cuando quisimos tratar el proyecto de ley de Ficha Limpia y así sistemáticamente. El problema es de ellos, imponen temas y no tienen quórum. El oficialismo convocó a una sesión 48 horas antes y muchos diputados de ellos no fueron, no llegaron”.