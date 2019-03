Orrego se mostró agradecido por el voto de confianza de los vecinos

El 61,8 por ciento de los habitantes de Santa Lucía aprobaron la gestión del intendente Marcelo Orrego en la megaencuesta que hizo DIARIO HUARPE. Esto despertó alegría en el intendente.

“Estoy agradecido a los santaluceños que siempre me han renovado la confianza y siguen apostando a esta gestión municipal. La verdad que hemos trabajado en equipo todo este tiempo junto a los vecinos. Santa Lucía ha tomado una velocidad donde no podemos mirar hacia atrás, un desarrollo de una ciudad moderna, así que en ese sentido me sobran palabras de agradecimiento para los vecinos”, contó Orrego.

Consultado sobre si se mide de manera positiva este tipo de mediciones antes de las elecciones, dijo que “esto es más allá de lo electoral porque yo tengo una responsabilidad que tengo que cumplir, objetivos de estos cuatro años porque para eso me votaron y me acompañó la gente”.

La encuesta arrojó que lo peor es el asfalto, pero para Orrego “en el departamento hemos podido desarrollar programas con la provincia y con gestiones que hicimos en Buenos Aires, de este modo hemos podido pavimentar más de lo que habíamos pensado, pero siempre hay cosas por hacer. Tenemos que abrir las orejas para escuchar a la gente”.

Mientras que la mejor valoración se la llevó en materia de limpieza por lo que dijo: “Nuestros vecinos siempre han sido demandantes y exigentes, hemos aumentado nuestros camiones y hemos generado una prestación de servicio muy buena de limpieza. Lo digo con mucha humildad pero con orgullo al mismo tiempo, porque sé que estamos a la altura de las circunstancias para poder cumplirle a nuestros vecinos”.