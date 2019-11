Ortigoza no renovará su contrato en Central

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El mediocampista de Rosario Central Néstor Ortigoza, que está a préstamo hasta fin de año, no renovará su contrato con el club del barrio de Arroyito, informó hoy una fuente "canalla" a Télam.



"Ortigoza tiene contrato hasta diciembre, pero en principio no renovará el préstamo porque el técnico no lo tiene en sus planes y hay un enfrentamiento entre ambos, que es público", abundó un vocero ligado a los dirigentes "auriazules".



Ortigoza, quien sufrió una lesión en un pie que lo dejó afuera del plantel en los dos últimos partidos, declaró la semana pasada: "El técnico me decía que me tenía en cuenta porque soy un referente, pero la verdad es que estoy en el freezer, no me gusta que la careteen".



En cambio, el director técnico de Central, Diego Cocca, quien ayer recibió un respaldo de los jugadores con la goleada del equipo por 5 a 2 sobre Godoy Cruz, después de nueve partidos sin victorias, evitó en la semana responderle a Ortigoza y aventó cualquier polémica.