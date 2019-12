Ortigoza planteó su deseo de regresar a San Lorenzo

El mediocampista Néstor Ortigoza, quien ya dejó Rosario Central, planteó esta tarde su deseo de regresar a San Lorenzo, club en el que fue figura destacada para la obtención de la Copa Libertadores 2014.



"Me ilusiono con volver a San Lorenzo, la gente me quiere y yo lo disfruto. Quiero jugar dos años más y salir campeón antes de retirarme", expresó el volante central que actúa para el seleccionado de Paraguay.



El ex jugador de Argentinos Juniors descartó inclusive una eventual posibilidad de ser sumado por Boca Juniors, a partir de una buena relación que mantiene con Juan Román Riquelme, quien ahora se desempeñará como vicepresidente segundo y encargado del fútbol en la entidad de la Ribera.



“Yo quiero volver a San Lorenzo esa es la verdad. La gente me manda mensajes de cariño permanentemente. Quiero ir a un lugar donde me sienta muy cómodo”, reflejó el volante, en declaraciones a TyC Sports.



Ortigoza también cruzó al DT de Rosario Central, Diego Cocca, de quien dijo que lo trató “pésimo” en su estadía en la institución de Arroyito.



“(Diego) Cocca me usó de sparring en todo el 2019. El y el profe (Javier) Bustos (NdeR: es el preparador físico de Central) se comportaron pésimo conmigo”, descerrajó.



En otro orden, el director técnico Diego Monarriz estableció que el equipo deberá “ir por todo” en la temporada 2020, en una Superliga en la que quedó a cuatro unidades del líder Argentinos Juniors, cuando se llevan disputadas 16 fechas de la Superliga.



“Como equipo grande que somos nos tenemos que poner la meta de pelear el título. San Lorenzo no puede dejar de entrar a una Copa”, expresó Monarriz al programa partidario 'San Lorenzo de América' (Radio a la calle).