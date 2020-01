Osella: "Tenemos que asumir la responsabilidad de llevar a Brian Fernández de la mejor manera"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador de Colón de Santa Fe, Diego Osella, dijo hoy que asumirá la responsabilidad de "llevar de la mejora manera" al volante Brian Fernández, uno de los refuerzos para la Superliga.



"Tenemos que asumir la responsabilidad de llevarlo de la mejor manera para beneficio suyo, de su familia y del club", señaló Osella sobre la reciente incorporación, quien en 2015 fue sancionado por la Conmebol a raíz de un doping positivo como jugador de Racing Club.



"Brian es un gran chico que viene trabajando muy bien y espero que sostenga el entusiasmo que tiene", agregó el "Loco" Osella a Ty C Sports.



Brian Fernández, de 25 años, surgió en Defensa y Justicia (2012) y su último paso fue en Portland Timbers de Estados Unidos, que rescindió su contrato porque no completó el programa de abusos de sustancias y salud del comportamiento de la liga (Substance Abuse and Behavioral Health), el cual había asumido en forma voluntaria.



Por otra parte, el plantel "sabalero" se reunió con los dirigentes del club para solucionar una deuda económica.



En principio, los jugadores viajarán mañana a Rosario para el último amistoso de la pretemporada, ante Newell's Old Boys, pero no se concentrarán.