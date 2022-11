Otro escándalo mundial: Se conoció información sobre una posible infidelidad de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se encuentra en el ojo de la tormenta desde hace meses por su presente futbolístico en el Manchester United. Sin embargo, su familia ha sido su soporte para sobrellevar todos los comentarios negativos y situaciones que debía superar. Georgina y los niños se convirtieron en su refugio durante este último tiempo.

El problema ahora para CR7, es que han comenzado rumores de una posible infidelidad de su parte a la modelo española. Se trata de que luego de una confesión de la modelo estadounidense Alyson Eckmann, no se pudieran comprobar las fechas del episodio mencionado por ella.

Alyson se refirió al día que en que conoció a Cristiano Ronaldo al decir que sucedió en un evento en el que ella ofició de presentadora y que al compartir mesa socializaron y el futbolista terminó por invitarla a su casa. Ella le pidió que un chofer la lleve hasta el lugar y luego de algunas copas se retiró del mismo modo.

No obstante, para Ronaldo no habría terminado en ese momento ya que habría insistido durante un mes para volver a encontrarse. El portugués se encuentra en pareja con Georgina desde 2016 y no se pudo comprobar la fecha en que esta situación se llevó a cabo.

El único dato alentados para la pareja es que si Cristiano efectivamente invitó a Alyson a su hogar, es porque aún no lo compartía con Georgina.

Alyson Eckmann. Fuente (Twitter)

El futuro de Cristiano y Georgina

El futbolista y la modelo residen en Manchester junto a sus hijos por el compromiso laboral del portugués. Sin embargo, se supo que Georgina estuvo averiguando por el colegio para los niños de regreso en Lisboa y podría implicar una salida de Cristiano del Manchester United luego del Mundial.