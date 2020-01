Otros dos países africanos abren consulados en el Sáhara Occidental en respaldo a Marruecos

Hace 1 hora

La República Centroafricana (RCA) y la República de Santo Tomé y Príncipe abrieron hoy sus respectivos consulados generales en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, en apoyo a la tesis marroquí de soberanía sobre este territorio en disputa, y sumándose así a otros cinco Estados africanos que han hecho lo mismo desde el pasado junio.



Las ceremonias de inauguración de las dos instalaciones consulares fueron presididas por el canciller marroquí, Naser Burita, y sus homólogos de RCA y Santo Tomé y Príncipe, Sylvie Baipo-Temon y Elsa Teixeira de Barros Pinto, respectivamente, informó la agencia de noticias EFE.



Desde noviembre, las Islas Comoras y Gabón abrieron consulados generales en El Aaiún, y Guinea en la ciudad atlántica de Dajla, en el sur del Sahara Occidental, más los consulados honorarios abiertos por Senegal y Costa de Marfil.



Si bien la apertura de consulados africanos en el Sáhara se justifica teóricamente por la existencia de población emigrante de esos países en las ciudades saharauis, existe un propósito político vinculado a la tesis marroquí de su soberanía sobre el Sáhara Occidental.



El Sáhara Occidental es una región situada en el extremo oeste del desierto del Sáhara y es uno de los 16 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.



El FP, acrónimo de Frente Popular de Liberación del Sáhara Occidental y Río de Oro, es el movimiento que lucha por acabar con lo que califica como una "ocupación de Marruecos" y conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui.



La Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) es una misión de pacificación de las Naciones Unidas, establecida en 1991 para organizar un referéndum que determine el futuro estatus del territorio y que zanjará el tema de la integración en Marruecos o la independencia.



A lo largo del conflicto Marruecos aceptó en principio resolver el diferendo con una consulta.



Pero las partes no acordaron quiénes eran los saharauis con derecho a voto, Rabat dijo luego que el referéndum solo era pertinente si era "confirmativo" y finalmente desechó definitivamente la idea de la consulta al presentar en 2007 una "iniciativa de autonomía".



África se ha convertido así en el continente donde con más ahínco Rabat mueve sus fichas para avanzar en lo que llama la "marroquinidad del Sáhara", mientras que la ONU no consigue hacer avanzar un ápice la indefinición jurídica sobre este territorio.



Esta semana, el gobierno de facto de Bolivia suspendió sus relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) para dar un impulso a la cooperación bilateral con Rabat, en un cambio de política exterior respecto a la etapa del ex presidente Evo Morales, obligado a renunciar tras una rebelión militar.