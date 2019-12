Oxlade Chamberlain, baja para el Liverpool hasta el 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El mediocampista de Liverpool, Alex Oxlade Chamberlain, sufrió una lesión en un ligamento del tobillo derecho y no podrá jugar hasta el año próximo, según confirmó el entrenador del equipo inglés, el alemán Jurgen Klopp.



Chamberlain, inglés de origen jamaiquino, de 26 años, se lesionó durante la final del Mundial de Clubes contra el Flamengo en Qatar, donde Liverpool se consagró campeón, y se perderá los partidos de la Premier League ante Leicester y Wolverhampton, el jueves 26 y el domingo 29, respectivamente.



"Este año 2019 Oxlade ya no podrá volver a jugar. Tenemos tres ligamentos en el tobillo y tiene dañado uno de ellos. Yo mismo tuve esa lesión hace años. Puede ser más o menos tiempo o ser rápido. Ya veremos. Lo que está claro es que no hay opción para que juegue el jueves. No tiene posibilidades de jugar en el 2019", expresó Klopp en declaraciones que reprodujo la agencia EFE.



La baja de Oxlade Chamberlain se sumó a la del croata Dejan Lovren, el camerunés Joel Matip y el brasileño Fabinho, que continúan recuperándose de distintas lesiones.



Liverpool es el actual puntero de la Premier League, con 10 puntos de ventaja sobre su escolta, Leicester City.