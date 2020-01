Pablo Alvarado es el nuevo refuerzo de Independiente del Valle de Ecuador para la Copa Libertadores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El defensor argentino Pablo Alvarado, ex futbolista de San Lorenzo, es el nuevo refuerzo de Independiente del Valle, equipo de la primera división del fútbol ecuatoriano, según anunció la entidad a través de sus redes sociales.



El zaguero central, oriundo de Calafate, de 33 años, formado en la CAI de Comodoro Rivadavia desde donde llegó a la entidad de Boedo, debutó en primera división de la mano de Gustavo Alfaro en 2005.



Alvarado, con pasado en Belgrano de Córdoba, Racing Club, Godoy Cruz y Defensa y Justicia, llega al vigente campeón de la Copa Sudamericana procedente de Unión La Calera de Chile.



El santacruceño, en su extensa trayectoria cuenta con tres campeonatos locales, Clausura 2007, Inicial 2013, ambos con San Lorenzo y el Transición 2014 con Racing Club.



Independiente, dirigido por el español Miguel Ramírez, cuenta además en el plantel con los argentinos Richard Schunke (ex Almagro), Cristian Pellerano (ex Independiente, Racing, Arsenal y Colón) y Lorenzo Faravelli (ex Gimnasia La Plata, Newell's y Huracán).



Independiente del Valle, integra el Grupo A de la Copa Libertadores junto a Flamengo de Brasil, Junior de Colombia y otro rival por determinar que saldrá de los cruces de la fase previa del certamen.



Además, el equipo ecuatoriano disputará la Recopa Sudamericana ante Flamengo de Brasil por haber sido ambos los campeones de los diversos torneos continentales en 2019.