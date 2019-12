Pablo Lugüercio brindó una charla en un centro de rehabilitación contra las drogas

Pablo Lugüercio, ex delantero de Estudiantes de La Plata, Racing Club y Aldosivi de Mar del Plata, entre otros, brindó hoy una charla motivacional en el Centro de Rehabilitación Darse Cuenta ante más de 100 residentes que realizan tratamientos para recuperarse de las drogas.



El ex futbolista, volcado de lleno a la actividad social de los jugadores juveniles, fue nombrado “padrino de honor” de la institución que lucha contra las adicciones desde hace 23 años.



El “Payaso”, que se retiró de la actividad en el primer semestre de este año, encabeza un centro de trabajo social y coaching, orientado al futbolista, llamado Wake Up, que funciona en City Bell, y lo lleva adelante junto al coaching deportivo, Raúl Salas.



Desde esa experiencia, Lugüercio aportó sus vivencias a quienes hoy atraviesan el camino de recuperación contra el flagelo de las drogas y recibió el agradecimiento de los integrantes de Darse Cuenta.