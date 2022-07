¿Palo para Riquelme? Las contundentes frases de Battaglia tras la eliminación de Boca

Este martes 5 de julio, Boca no pudo avanzar en la Copa Libertadores y Sebastián Battaglia no se quedó callado. El entrenador del Xeneize no se guardó nada en conferencia de prensa, después de haber sido eliminados en la tanda de penales con Corinthians. Ahora, sin el objetivo de la tan ansiada séptima, el DT disparó contra el Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme por no reforzarle el plantel a tiempo.

La palabra de Battaglia

En ese contexto, Sebastián partió diciendo: “Sí, seguramente se podría haber acelerado, hay cuestiones que uno plantea, y a partir de ahí deberían resolverse en el tiempo que deben resolverse y no se resolvieron. Es más, se han ido muchachos importantes, o que eran importantes, pero son situaciones que no las manejo yo”. Claro, las salidas de Salvio y Pavón, además de no recibir ningún nombre nuevo, no le agradaron.

“Los jugadores son inteligentes y saben en el club en el que están, éste era un objetivo muy importante, es así, pero quedan por delante dos torneos y hay que competir al máximo porque el club merece eso. La decisión fue de él (Benedetto), estaba con confianza y les damos la confianza a todos. Hoy no se le pudo dar. Son esas noches en las que las cosas no salen. Nadie va a hablar de las formas, se van a acordar de que Boca se quedó afuera", expuso Battaglia.

Para cerrar, el DT dijo: "Por más que adentro mío esté la satisfacción y el orgullo de lo que dejaron los muchachos dentro de la cancha, pero esto es fútbol. Ellos se defendían, teníamos que ser inteligentes y mantener el cero en nuestro arco. Si bien no avanzaban tanto, quisimos no exponernos. Jugamos con un equipo que se dedicó solamente a bloquearnos los caminos, A nosotros las oportunidades nos llegaron de los costados. No pudimos abrir el marcador, si lo hacíamos el partido iba a ser de otra manera”.

Lo que dijo el capitán de Boca

“Es una derrota que duele, porque uno de los objetivos, y uno muy importante, es la Copa Libertadores, y la idea era llegar lo más lejos posible y nos quedamos en el camino. Esto sigue, el club merece responder día a día y pelear todas las competiciones que tiene por delante. Lo que pasó está en el pasado, va a doler, pero estamos en un club que merece que se siga adelante”, fue lo que afirmó Carlos Izquierdoz, apoyando a los suyos.