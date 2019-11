Para Daniel Gimelberg, "el tema de la adopción genera polémica en todo el mundo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Director de arte y también de cine, Daniel Gimelberg estrena esta semana "Los adoptantes", que cuenta la historia de dos hombres, uno presentador de televisión, el otro ingeniero, que conviven como pareja estable y piensan que para darle una nueva dinámica a su vida tienen que adoptar un bebé.



En ese mismo instante comenzará un itinerario con personajes y situaciones que son parte del cotidiano de quienes los rodean, algunos con iguales inquietudes, y surge la pregunta de por qué su deseo es más grande que cualquier obstáculo que se interponga en el camino.



Gimelberg es recordado por su primera película "Hotel Room", de 1993, en sociedad con el catalán Cesc Gay, rodada en España, y por su primera incursión en solitario y en la Argentina, "Antes", estrenada en 2013.



El guión fue escrito por el mismo director con la Andi Nachon, según una idea original del primero y Cesc Gay, y tiene como figuras centrales a Rafael Spregelburd, y Diego Gentile, acompañados Por Florencia Peña, Soledad Silveyra Agustín Aristaran, Marina Bellati, Valeria Lois, Guillermo Arengo, Mario Alarcón, Lalo Rotaveria y Juan Otero.



Télam: Mucho tiempo entre tu segunda película y esta tercera...



Daniel Gimelberg: Pasaron seis años y durante este tiempo también trabajé en arte en películas ajenas. Alterne eso con el desarrollo de "Los adoptantes". En verdad la película nació un par de semanas después del estreno de "Hotel..." , el desarrollo de una idea original que hicimos con mi amigo Cesc, que fue quién trajo el germen.



T: Pero fueron varios años...



DG: Si, años de ir escribiendo con Andi Nachon la historia de este encuentro entre diferentes historias de adopción, la principal la que llevan adelante los personajes de Leonardo y Martín representados por Rafael y Daniel, que después se cruzan con otras historias acerca del deseo de tener hijos, la pareja formada por Lalo Rotaveria y Flor Peña, Vicky y Beto que también tienen muchas ganas de tener hijos pero de otra manera un poquito más radical.



T: ¿Porque el tema de la adopción?



DG: Bueno, creo que el tema de la adopción no es simple y en todo el mundo genera polémica por los tiempos, la burocracia que genera, y eso la convierte en una comedia dramática. No creo que para la comedia haya un tema prohibido, porque es una forma de ver la vida y contar historias. A mí me pareció que la mejor manera era ésta, que la comedia y el drama vayan avanzando o retrocediendo en la medida que sea necesario.



T: Convengamos que las clases medias de buen pasar son las que tienen la posibilidad de pensar con más soltura en este tipo de alternativas, porque tienen superados algunos problemas que son primordiales...



DG: No estoy muy de acuerdo con esa interpretación. Me parece que los personajes son asi, que tienen un pasado bastante acomodado y sus problemas en este caso no pasan por un ajuste económico. Creo que eso no significa que sólo puede ser vista por gente que no tenga problemas en su pasar económico



T: ¿Cuál es la idea con respecto a la dirección de arte, que se ve muy cuidada en toda la película?



DG: En verdad en un principio yo me dediqué a la dirección de arte. sin embargo en esta película sólo la dirección, dejando ese aspecto estético a Romina del Prete y preferi dedicarme a todo lo demás que ya fue bastante entretenido



T: La película tiene un casting muy preciso...



DG: Es de María Laura Berch, un largo proceso en el cual hablamos y pensamos mucho. No nos pareció que fuera importante que ninguno de los dos fuera o no fuera gay en sus vidas reales. No pasaba por ahí, y tal vez esa poca importancia que le dimos hizo qué no fueran personajes estereotipados, ni menos no más amanerados, sino la misma forma que cualquiera de mis amigos o yo mismo. La idea es que que no fueran estereotipados, que no fueran unos gays de los ochenta, y en ese sentido también se movió el guión, sin recursos o desenlaces estereotipados. Queríamos que fuese una historia de amor entre hombres, ni más ni menos



T:. ¿Tendremos que esperar otros 6 años para ver una nueva película tuya?



DG: No, esperemos que no. Ahora con Andi estamos pensando en la historia de dos detectives, también dos hombres, que probablemente se enamoren, no que ya estén enamorados. Al comenzar la historia será una pareja detectives tratando de resolver un caso particular en el sur.