Para evitar un choque por la mala maniobra de otro conductor, chocó contra un semáforo

Un fuerte choque de un auto contra un semáforo se produjo en la mañana de este miércoles en pleno centro sanjuanino y en una hora donde por lo general hay gran cantidad de peatones en la zona y en frente hay una sucursal bancaria a la cual mucha gente concurre a diario.

Un auto se subió a la vereda sobre avenida Libertador General San Martín, luego de evitar un choque contra otro auto que se desplazaba de este a oeste por la misma arteria y giró al sur por calle Mendoza, acción que está prohibida.

El conductor del Chevrolet esquivó a un Ford K y chocó contra el srmáforo.

La picardía quizás de una conductora que para no dar una vuelta a la manzana realizó una maniobra peligrosa en la principal avenida de los sanjuaninos, o el desconocimiento de no saber que en esa avenida no se puede cruzar de carril, provocó que otro conductor destruya su auto contra el poste de señalización y por poco eso no terminó en tragedia.

Con una grúa municipal retiraron el auto de esa zona de alto tránsito vehicular y peatonal.a

Un Ford K que se desplazaba por la avenida desde el este, giró al sur por Mendoza y desde el oeste circulaba un Chevrolet Aveo que tenía el paso con luz verde del semáforo terminó impactando al semáforo luego de esquivar al vehículo que cometió la infracción de tránsito.

El Aveo quedó con su parte frontal destruida mientras que el Ford K resultó sin daños. Quien conducía este vehículo era una mujer y detuvo la marcha luego de observar el desastre que había causado.

Comisaría 2° investigará el hecho.

Personal Policial de Comisaría 2° se hizo presente en el lugar, al igual efectivos de la división Tránsito y los móviles comunales de Capital que fueron los primeros en arribar al siniestro. Pese a lo violento del choque no hubo que lamentar víctimas, según informaron las fuentes consultadas.

Ahora la conductora que hizo la maniobra ilegal deberá responder por los daños ocasionados y por la falta de tránsito que cometió y provocó el choque.