Para Gramajo quien esté pensando hoy en ser candidato “no tiene dos dedos de frente”

A pesar de que el 2021 es un año político debido a las elecciones de medio término para elegir diputados nacionales, el intendente de Chimbas Fabián Gramajo fue tajante al señalar que por ahora no es tiempo de hablar de candidaturas y no dudó al decir que el dirigente que hoy piense en ser candidato “no tiene dos dedos de frente”. Esto debido a los últimos problemas que viene enfrentando la provincia por la pandemia, el terremoto y las lluvias.

“Nuestra agenda de trabajo tiene que ver con la gente. La gente fue la mayor afectada en la pandemia, luego el terremoto y ahora las lluvias. Entonces hoy están esperando algún gesto mucho más fuerte de la política y de los que tenemos responsabilidades públicas”, comentó Gramajo en One Radio.

Al mismo tiempo añadió “debemos pensar que las cosas van a mejorar, pero obviamente tenemos por delante un año difícil y ahí estaremos haciendo un esfuerzo grande. Hoy no es tiempo de estar pensando en la política, en si vamos a armar para el 2023 o 2030. Esto a la gente no le interesa, la verdad que quien piensa de esa manera no tiene dos dedos de frente. Eso es lamentable y a esto te lo dice cualquier vecino, a la gente no le interesa la política. A la gente hoy le interesa mandar a los chicos al colegio, pagar la boleta de la luz, vivir tranquilos. En su momento llegará el tiempo de la política y ahí la sociedad decidirá”.

Las declaraciones de Gramajo se dieron luego de los dichos del diputado departamental, Andrés Chanampa, quien dijo que le gustaría ser jefe comunal y del intendente opositor Fabián Martín quien no dudó al señalar que está capacitado para ser candidato a gobernador.

Al ser consultado sobre si las declaraciones que dio fueron referidas a las aspiraciones de Chanampa de sucederlo en la intendencia, Gramajo sentenció que “Andrés (por Chanampa) trabaja mucho desde su banca, lo viene haciendo hace 6 años. Es lógico lo que dijo en el marco de la política, yo soy absolutamente respetuoso pero pienso en otra cosa. Mi prioridad es la gente”.

Para cerrar sentenció que “yo no puedo hacer un análisis del pensamiento o la voluntad de cada uno, si puedo ver la situación de la gente y ahí está mi agenda. Hoy no tengo ni lugar, ni espacio para pensar en otra cosa que no sea resolver los problemas que me plantean los vecinos de Chimbas”.