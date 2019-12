Para Juan Baldana "los discursos de Alfonsín son una Biblia para las nuevas generaciones"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El próximo lunes, de una manera no convencional, en funciones especiales, se estrena en salas de todo el país el documental "Raúl, la democracia desde adentro", del también productor Christian Rémoli y Juan Baldana quien, no siendo radical, habla de su experiencia a la hora de de abordar a semejante "animal político".



Télam: ¿Cuál fue la motivación para hacer un documental sobre Raúl Alfonsín, a cuatro años de tu última película?



Juan Baldana: "Los del Suelo", mi última ficción, me dio grandes satisfacciones, más allá de la película misma. Conocer a Remo e Irmina, los protagonistas reales de esa increíble historia, me hizo entender que esos jóvenes militantes de las ligas agrarias, perseguidos por los militares, fueron parte de una generación única e irrepetible en nuestro país. Nuestro primer presidente, luego de la peor dictadura de todos los tiempos, fue quien tuvo los huevos para enfrentarlos apenas asumió, esa fue una de sus inolvidables luchas.



T: ¿Cómo nace la idea de una película sobre Alfonsín?



JB: Christian Rémoli, codirector y productor vino con la propuesta. Le pedí un tiempo para estudiarla ya que no soy radical y quería analizar profundamente a Alfonsín en todas sus dimensiones. No es difícil imaginar que sería un enorme desafío retratar a tamaño personaje. Una vez que entré en su universo fue un camino de ida. Hoy me pregunto cómo es que no se hizo una película antes sobre este animal político.



T: ¿Cómo se conocieron?



JB: Fue en la época en la que trabajaba en Torneos y Competencias, y luego en DeporTV como director creativo, un canal que nace con una mirada social del deporte y crece rápidamente con una idea de vanguardia de la mano de Tristán Bauer, hasta que llega el macrismo, y baja el pulgar a todo intento que bregara por la cultura popular. Por razones obvias, me fui del canal pero tuve la suerte que me convocara para trabajar junto a él en este increíble proyecto.



T: ¿Qué tan grande es el compromiso de abordar la figura de Alfonsín?



JB: Los documentales que hice hasta el día de hoy, incluso uno que he terminado recién que se llama "Sintientes", rodado en la yunga jujeña, son observacionales y con sus protagonistas que viven en el anonimato. Por eso, mis dudas al principio, ya que sentía que la presión era enorme y encima me enfrentaba a una catarata de entrevistas, pero me seducía mucho la propuesta porque el reto surgía en ver como haríamos para que no se convirtiera sólo en un trabajo de personas opinando con imágenes de archivo como soporte. Además, Christian, según sus propias palabras se considera alfonsinista de cuna y eso era una tranquilidad asegurada a la hora de encarar el trabajo, juntos.



T: Llega en un momento clave...



JB: Esta película es necesaria para todos y sobre todo para los jóvenes que no saben demasiado acerca de Alfonsín, más en estos momentos en donde la región está devastada por un neoliberalismo represivo que no sabe gobernar y va por todo, cueste lo que cueste, violencia mediante. América del Sur está patas para arriba. Da piel de gallina escuchar aquellos discursos de Alfonsín, reclamando por todo lo que en el presente exige la clase popular y media, parece que los estuviera diciendo hoy.



T: Cómo fue trabajar con sus discursos famosos?



JB: Fue clave a la hora de decidir cuánto material montar de los discursos que funcionan como una voz en off en primera persona. Alfonsín no daba notas durante su presidencia y al no contar con un narrador o un periodista, para generar objetividad, creemos que sus palabras toman una dimensión histórica. No solo tenía una verba impresionante, sus discursos son una especie de biblia para las nuevas generaciones que intenten cualquier tipo de lucha y militancia, sean del partido político que sean.



T: Qué dimensión le das a la figura de Alfonsín en un presente tan complicado?



JB: Creo que lo que me pasó a mí es lo que le puede pasar a cualquiera que mire esta película o lea un libro sobre él. Pasa el tiempo y su figura se engrandece cada vez más. Fue un adelantado Inclusive hoy, sus pensamientos son más vanguardistas que nunca. Y no lo digo yo, lo dicen los 60 entrevistados que se expresan en la película.