El pasado miércoles, en el Senado de la Nación, se sancionó la Ley de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana. Esta ley tiene por objetivo la regulación de la venta en farmacias de antibióticos. Actualmente, el paciente debe contar con la receta firmada por el médico. Con la implementación de la nueva normativa, y con el objetivo de reducir la venta de manera ilegal, será exigible una doble receta al momento de buscar el medicamento. Para la Asociación de Propietarios de Farmacias de San Juan, esta nueva ley tendrá el efecto contrario y aseguran que el cliente se volcará al mercado paralelo.

El consumo no regularizado de los antibióticos es una problemática que se acentuó en tiempos de pandemia y qué provocó el alerta en el ámbito de la salud. Para controlar la venta, se cambiaron los requisitos necesarios para poder acceder a su compra, como ya sucede con algunos medicamentos.

"La ley nueva lo que pedirá es una doble receta, una deberá quedar en la farmacia para llevar un registro del paciente. Aún no tenemos muy en claro como será implementado, pero no creemos que sea realmente beneficioso. Este doble trabajo hará que la gente que no lo hacía, directamente vaya a los almacenes y kioscos", dijo Carlos Otto, presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias de San Juan, a DIARIO HUARPE.

Por su parte, el representante aclaró que aún tienen muchas dudas de cómo se llevará adelante la aplicación, reglamentación y el ejercicio de poder del estado para controlar. "Es muy reciente y hay muchos aspectos de la nueva ley que no están claros, sobre todo cómo va a ser implementada en cada farmacia. Desconocemos cómo va a ser el comportamiento del cuerpo médico ante esta nueva exigencia de tener que escribir doble receta, una de las que deberá quedar en el recetario de cada negocio", aseguró Otto.

A la hora de referirse al cliente, Otto dijo que con esta nueva reglamentación la venta ilegal aumentará. "Es muy factible que el cliente opte por el mercado alternativo, los kioscos y almacenes de barrio. Ahí es donde radica el problema, dado que Salud Pública nunca va a controlar en estos comercios, porque entienden que el medicamento debe ser vendido en la farmacia y el efecto, finalmente, va a ser peor", explicó.

Para el empresario, en lugar de la implementación de esta nueva ley, considera que hay una alternativa que podría dar mejores beneficios y finalmente se podría regular y acabar con la venta desmedida en farmacias. "Nuestra propuesta era una registración del paciente. Con el número de DNI podría saltar una alerta de que esa persona estaba consumiendo un número elevado, ya sea de antibióticos, psicotrópicos o cualquier otros medicamentos, y esa alarma permitiría hacer el seguimiento del paciente y pedir una investigación del caso", finalizó.