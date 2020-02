Para Moreau, el aumento a jubilados estará "muy por encima" al de la fórmula del macrismo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, defendió hoy el aumento para los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), dispuesto por el Gobierno, al señalar que el "86 por ciento" de los beneficiarios de esas prestaciones tendrán aumentos que estarán "muy por encima" de lo que hubiese resultado de mantenerse la "fórmula que aprobó el macrismo".



Moreau apuntó a los medios que "distorsionan la realidad" en un tema "sensible" como es el de los jubilados "planteando que se trata de una ajuste o una depreciación de sus ingresos, cuando es exactamente lo contrario".



En ese sentido, remarcó que el aumento anunciado por el Ejecutivo abarca al "86 por ciento" de los beneficiarios de las distintas prestaciones de la seguridad social y al "75 por ciento" de jubilados y pensionados, con aumentos que estarán "muy por encima" de lo que hubiese ocurrido de mantenerse la "formula que aprobó el macrismo".



En declaraciones a Radio Nacional, el legislador de origen radical, aseguró además que el debate debería estar centrado "no sólo en torno al régimen de jubilaciones y pensiones, sino a todo el régimen de la seguridad social", que abarca la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Unica Universal (PUAN) y otros beneficios.



En este marco, consideró "mentiroso" que el gasto social propuesto por el Gobierno sea "menor" que el aplicado durante el gobierno de Cambiemos.



"Al contrario, si uno suma el aumento de los jubilados en promedio, las dos cuotas de 5 mil pesos de diciembre y enero, y el costo de los 170 medicamentos que se van a entregar gratuitamente a toda la escala de jubilados y pensionados, el costo fiscal es superior en 27.000 millones de pesos al monto que se venía manejando hasta el momento que se suspendió la movilidad jubilatoria".



Con todo, admitió que el aumento puede parecer insuficiente: La "inmersa mayoría de los argentinos necesita planta en el bolsillo o mas recursos. Ahora, no se puede reconstruir Hiroshima en 60 días" porque "la destrucción que llevó adelante el macrismo es de tal naturaleza que estamos en una situación hipercrítica".



Por otra parte, Moreau se refirió al proyecto de reforma del régimen de jubilaciones especiales, enviado por el Ejecutivo al Congreso y apuntó a Ricardo Recondo, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, quien juzgó "inconstitucional" la medida.



"Ayer leí una manifestaciones del juez Recondo diciendo que se trataba de una decisión inconstitucional, y yo pensaba, mientras las leía, pareciera que están dichas en un país donde no hay un cuarenta por ciento de pobres, cincuenta y pico por ciento de niños pobres y una situación de tierra arrasada como la que recibió el gobierno de Alberto Fernández", cuestionó el legislador nacional.



En ese sentido, afirmó que la iniciativa que busca modificar el régimen de jubilaciones para jueces y miembros del cuerpo diplomático y que el oficialismo intentará aprobar en sesiones extraordinarias viene a reparar una "situación inequitativa", si se toma en cuenta que "alrededor de 8 mil personas, que representan el tres por ciento de los jubilados, signifiquen un gasto de 25.000 millones de pesos en función de jubilaciones que oscilan entre los 250.000 y 350.000 pesos mensuales".