Para Pichetto, Lavagna "no puede eludir que ha hecho una alianza con el Gobierno"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Miguel Pichetto consideró hoy que el economista Roberto Lavagna "no puede eludir que ha hecho una alianza con el Gobierno" para facilitar la sanción de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, aunque admitió que "es legítimo en el sistema".



El ex senador peronista definió además a esta normativa como una "ley de ajuste que tiene un claro destinatario, que es el FMI", porque busca "bajar el costo fiscal en casi 2 puntos del Producto (Bruto Interno)".



"¿A quién han golpeado con las medidas?", se preguntó Pichetto, y respondió: "Al sector productivo, con aumento de retenciones; y al sector pasivo, con la derogación momentánea de la aplicación de la fórmula" de actualización jubilatoria.



En declaraciones al canal TN, Pichetto señaló que Lavagna, ex candidato a presidente por Consenso Federal, "no puede eludir ni negar más que ha hecho una alianza con el Gobierno, y es legítimo también en el sistema".



"Lo que no se puede negar es la realidad, y es muy ruidosa, y se ha traducido en la designación de cargos para hombres importantes de su entorno", completó.



Consultado sobre la gestión del presidente Alberto Fernández, el ex legislador planteó que "está actuando con cierto realismo en términos de la situación económica", aunque advirtió que "hay un tema que no está resuelto, que tiene que ver con la política internacional".



Pichetto ejerció como senador nacional peronista por Río Negro hasta el 10 de diciembre y aceptó la invitación del ex mandatario Mauricio Macri para acompañarlo en la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, que perdió las elecciones con el Frente de Todos.