Para Picón, el líder indiscutible de la oposición es Marcelo Orrego

La diputada provincial Nancy Picón pasó por el Café de la Política de Yo Te Invito, en Canal 5 Telesol, y no dudó al decir que el líder indiscutible de la oposición en San Juan es el diputado nacional Marcelo Orrego. Esto en contraposición a las declaraciones del presidente de la UCR, Nito Falcón, quien no reconoció al santaluceño como cabeza del sector. También habló de las candidaturas para encarar las elecciones legislativas y no descartó integrar una lista.

“El líder indiscutible del Frente Con Vos es Marcelo Orrego”, dijo Picón. Además apuntó que “lo que diga Falcón es su pensamiento y deberá hacerse cargo. Lo que dijo no cayó para nada mal, ya que cada uno puede pensar lo que quiera. Nosotros si reconocemos en Marcelo a un líder natural y lo hace muy bien. Fue candidato a gobernador y es el líder del espacio”,

Al ser consultada sobre si será candidata a diputada nacional, Picón, comentó que “tanto como si voy a ir de candidata no lo sé. La realidad es que en este momento se está trabajando en la conformación de los frentes y luego vendrá el momento de las candidaturas”. A pesar de esto reconoció que “claro que si me gustaría ir, es un lindo lugar y ansiado para todos los que hacemos política y más para quienes somos abogados”.

La diputada contó además que en el recorrido que está haciendo de la provincia se nota mucho descontento social y cargó contra el presidente Alberto Fernández al decir que no tiene los pies en la tierra. “Estoy convencida que podemos ganar dos diputados nacionales en las próximas elecciones y para eso necesitamos el apoyo de los sanjuaninos”, sentenció.

El ping pong de Picón

Sergio Uñac: “Es un hombre respetable, lo admiro. Me parece una persona que se puso la provincia al hombro en momentos duros”.

Marcelo Orrego: “Es nuestro líder y será nuestro próximo gobernador”.

Fabián Martín: “Es una persona a la que sigo desde hace tiempo y admiro. También tiene todo lo necesario para ser gobernador”.

Alberto Fernández: “Me parece una persona que no está capacitada para estar donde está, pero hay que respetarlo, ya que lo votó la mayoría de los argentinos”.

Cristina Fernández: “Sin palabras. En el semáforo de los políticos tiene el bordó”.