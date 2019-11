Para Rafael Bielsa, lo de Bolivia es "un golpe de derecha, fascista, racista, cívico y policial"

El ex canciller Rafael Bielsa consideró hoy que lo que sucede en Bolivia es "un golpe de derecha, fascista, fundamentalista, racista, cívico y policial" signado por una "ruptura institucional", y consideró que, como parte del Grupo Lima, el gobierno argentino "no tiene autoridad moral para juzgar los procesos".



Además, el ex canciller dijo vivir "con mucha preocupación" la situación "muy convulsionada" de diversos países de la región, y entendió que se trata de un contexto de "mucha inestabilidad, donde las cosas no están de ninguna manera resueltas".



"El proceso boliviano carga elementos muy típicos de Bolivia, y merece un análisis prudente y muy equilibrado para saber la mejor manera de ayudar a un país que queremos tanto", aseveró Bielsa en declaraciones formuladas esta mañana a la radio online Futuröck.



Allí, sostuvo que, independientemente de si se trata de un golpe de Estado en sentido clásico o no", sí se trata de "una ruptura institucional, después de que la OEA elaboró un informe serio y circunstanciado sobre la regularidad de las elecciones" que habían sido celebradas en ese país, en las que se impuso Evo Morales, y que concluyó en la recomendación de que debían ser anuladas.



En este sentido, Bielsa remarcó que, tras la difusión de ese informe, el titular de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, había declarado "con total claridad que había que respetar los mandatos constitucionales", no obstante lo cual, tras la difusión de las conclusiones de ese trabajo "se precipitaron los acontecimientos que ya venían teniendo lugar".



Por otro lado, el ex canciller dijo no esperar "absolutamente nada de este gobierno y, en particular, de su política exterior", y opinó que "un gobierno que forma parte del Grupo Lima, carece de autoridad moral para juzgar los procesos".



"No me parece relevante para nada lo que diga este gobierno", enfatizó al ser consultado sobre la postura exhibida por la Argentina en el comunicado difundido anoche por la Cancillería.



Además, Bielsa señaló que "los pronunciamientos individuales de los referentes políticos tienen un valor testimonial" y entendió que "la dinámica del proceso es muy peligrosa".



"Tengo mucha preocupación y estoy alarmado por el derramamiento de sangre", dijo Bielsa sobre la situación en Bolivia.