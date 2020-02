Para Rossi, Argentina debe volver a tener submarinos tras la pérdida del ARA San Juan

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, consideró que Argentina debe volver a contar con submarinos tras el hundimiento del ARA San Juan y adelantó que se analiza la incorporación de una nave en el exterior y la reparación del sumergible ARA Santa Cruz, que se encuentra en Tandanor.



Además, ratificó la intención del gobierno de promover el ascenso postmortem de la tripulación del ARA San Juan y de colaborar con los familiares de las víctimas, a quienes recibirá el lunes y el martes, en dos tandas, de la próxima semana.







- ¿Volverá Argentina a contar con submarinos tras la pérdida del ARA San Juan?



- Es necesario que Argentina los tenga y para ello no puede perder la capacidad de funcionamiento en ese sentido. ¿Cómo funciona hoy la Armada en ese tema? Por ahora, tenemos un gran simulador que es el submarino Salta, que no navega; es muy difícil que lo vuelva a hacer, y lo utilizamos para realizar prácticas. Con un convenio con la Armada de Perú, podemos hacer que nuestros submarinistas tengan la práctica de la inmersión. Se analizó la posibilidad de incorporar submarinos brasileños, pero no se pudo concretar. Luego surgió una posibilidad de unas naves de Noruega que se dejarían de usar y hay que analizar. Mientras tanto, trataremos de reparar al submarino ARA Santa Cruz. Esas son las opciones que manejamos.







-¿Cómo sigue la investigación por el hundimiento del ARA San Juan?



- En principio tuvimos el trabajo de la comisión bicameral, que hizo una buena tarea. Luego la causa judicial, que sigue la jueza federal (Caleta Olivia) Marta Yáñez (esta semana dictó el procesamiento de seis oficiales de la Armada) y la instrucción militar. Pedí en este último caso que se aceleren las indagaciones para que queden en paralelo con las resoluciones de la Justicia.







- ¿Y con respecto a los familiares?



- Le di instrucciones a la jefa de Gabinete del Ministerio, Ana Clara Alberdi, que se mantenga en contacto con los familiares para escuchar sus demandas y atender sus inquietudes. Pensamos hacer un memorial en homenaje a las víctimas y en la medida que la Justicia declare como fallecidos a los tripulantes tramitaremos sus ascensos post-mortem. En septiembre u octubre, queremos llevar a los familiares al punto donde se halló el submarino para realizar un homenaje. Nunca nos vamos a olvidar de la tripulación del ARA San Juan. Hasta pensamos reunir testimonios y audios de todos ellos en una página web en la que se informarán sobre los actos conmemorativos.