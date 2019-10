Para Salvador, la marcha del "Sí, se puede" ayer "superó a la de una movilización armada"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, aseguró hoy que la marcha del "Sí, se puede" realizada ayer en el centro de la ciudad de Buenos Aires "superó" a la que podría haber tenido a una "movilización armada" y dijo que "después del 27 (de octubre) empieza una etapa distinta".



"Fue una convocatoria en función de una visión de país a futuro a la que van los que quieran manifestarse en ese sentido", afirmó el vicegobernador bonaerense en diálogo con radio Futurock, y destacó que por eso se "supera a la de una movilización armada".



Consultado por el futuro del espacio Juntos por el Cambio luego de las elecciones, dijo que "hoy toda la energía está puesta en revertir lo que ocurrió en la PASO" pero que "después del 27 empieza una etapa distinta".



"Se trabaja con toda la esperanza y la expectativa y que así pueda ser", aseguró Salvador.



Respecto de la situación económica y la crisis que atraviesa el país, el vicegobernador admitió que para el gobierno "es una frustración no haber podido resolver el tema de la inflación o claridad en cuanto a bajar la pobreza".



"Pero esas son peleas que se pueden ir dando en un país que no niega los problemas y los quiere enfrentar", dijo Salvador.



Y agregó: "Nos hemos equivocado con prioridades durante la gestión, pero son problemas como consecuencia de haber ocultado durante años los conflictos".



Por otra parte, hizo un análisis sobre el resultado de las PASO y afirmó que el gobierno es "consciente de que todas las cosas que se han logrado no llegan en lo inmediato al bolsillo de la gente".



"Es obvio -dijo- que eso tiene impacto político, pero creemos que vamos a revertir hacia adelante en un gobierno en base de valores y que en base a ellos quiera poner al país de pie".