Paranaense, con gol de Ruben, venció al Santos de Sampaoli

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Atlético Paranaense, con gol del argentino Marco Ruben, venció esta noche, al encumbrado Santos del DT Jorge Sampaoli por 1 a 0, por la penúltima fecha del Torneo Brasileño de fútbol de Primera División, en el encuentro jugado en el estadio Arena de Baixada, de la ciudad de Curitiba.



El ex goleador de Rosario Central señaló su tanto a los 2 minutos del segundo tiempo, contando en cancha con la compañía de otro compatriota, Luis González (ex Huracán y River Plate).



Mientras, el conjunto del entrenador santafesino, pretendido por Racing, finalizó con un jugador menos por la expulsión de Luan Peres, a los 22 minutos del segundo período.



A la vez, también por la fecha 37, San Pablo se aseguró la participación a la máxima competencia continental al derrotar, de local, por 2 1 a Internacional de Porto Alegre, que tuvo a Víctor Cuesta (ex zaguero de Independiente) y Andrés D'Alessandro (ex volante de River).



En otro de los partidos jugados esta noche por el campeonato de fútbol de Brasil, Chapecoense -ya descendido- condenó al retroceso a Segunda al Alagoano (con el volante Jonathan Gómez, ex Banfield), tras superarlo por 3 a 0.



Los resultados restantes fueron los siguientes: Atlético Mineiro 2 - Botafogo 0; Ceará 0 - Corinthians 1 y Fluminense 0 - Fortaleza 0.



La fecha se completará mañana con tres partidos a las 19.15, de los que se destaca Gremio-Cruzeiro, equipo que debe vencer para evitar el descenso. Los otros son Bahia - Vasco da Gama y Palmeiras - Goiás. A las 20.00, cerrarán el campeón Flamengo con el ya descendido Avaí



Las primeras posiciones son encabezadas por Flamengo (campeón) con 87 puntos; Santos, 71; Palmeiras, 68; Paranaense, 63; Gremio, 62 y San Pablo, 60. Los seis que ya están clasificados para la próxima Copa Libertadores de América.



En cuanto a la zona del descenso, las últimas posiciones muestran al Ceará, con 38 unidades; Cruzeiro, 36;Alagoano, 32; Chapecoense, 31 y Avai,19. Los tres últimos ya descendieron.