Parlamentarios británicos están en cuarentena tras asistir a cumbre junto a persona con coronavirus

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Dos parlamentarios británicos cancelaron hoy todos sus compromisos y se auto impusieron un aislamiento, tras enterarse que una de las personas que participó de una cumbre sobre transporte a la que habían asistido la semana pasada en el centro de Londres fue diagnosticado con coronavirus.



Los miembros del Partido Laborista, Lilian Greenwood y Alex Sobel, informaron que apenas recibieron la comunicación de las autoridades sanitarias británicas decidieron cancelar todos sus compromisos por precaución.



"Hace 8 días hablé en la Cumbre de Autobuses del Reino Unido. Esta mañana recibí este consejo de la Salud Pública de Inglaterra. Me siento completamente bien, pero para ser más precavida, cancelaré mis compromisos públicos hasta el 20 de febrero. Disculpas por las molestias", dijo Greenwood en la red social Twitter.



En ese evento, se encontraban parlamentarios y líderes de la industria del transporte, expresó la parlamentaria.



En tanto, Sobel admitió que estuvo entre los 200 participantes del encuentro que se realizó el 6 de febrero y siguió los pasos de su colega.



Transport Times, organizadora de ese encuentro, confirmó al diario Financial Times que enviaron ayer una carta a cada asistente para informar sobre la situación, después de haber recibido instrucciones del departamento de Salud británico (Public Health England, en inglés).



El organismo envió una carta a los organizadores del congreso, solicitando que informen a los asistentes al evento, para que tomen medidas de precaución y pidió que se queden en sus hogares, que eviten cualquier contacto con otras personas y llamen al servicio de emergencias si tienen fiebre o síntomas de gripe.



La persona con coronavirus que participó del congreso, cuya identidad se desconoce, está entre los nueve pacientes diagnosticados con la enfermedad en el Reino Unido y se supo que estuvo en contacto con Steve Walsh, un empresario de 53 años que ya contagió a varias personas durante unas vacaciones de esquí en Francia, incluidos cuatro casos confirmados en el Reino Unido.



Dos de ellos eran médicos de familia y ahora se sabe que un tercero asistió a la cumbre de transporte en Londres el pasado 6 de febrero.



Hasta ayer, en el Reino Unido se realizaron pruebas para detectar el virus en 2.521 personas que reportaron un total de nueve contagios.



Ayer también se conoció que la primera persona que fue diagnosticada con coronavirus en Londres fue al hospital sin previo aviso en un taxi de Uber después de haber manifestado los síntomas del virus.



Se trata de una mujer que contrajo el virus en China antes de volar al Reino Unido y no siguió los procedimientos de prevención, según informó el hospital de Lewisham, en el sur de Londres.



El hospital confirmó que la paciente no había seguido los consejos de los funcionarios de salud pública y simplemente se había "presentado" en la guardia el pasado domingo.



Como consecuencia, dos miembros del personal del hospital están ahora aislados en su casa después de haber tenido contacto con la mujer, mientras que el conductor, según informó el hospital, no corre un gran riesgo de contagio.