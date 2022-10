Caos vehicular, playas de estacionamientos repletas, taxis y remises que dejaban a un pasaje y a los minutos levantaban otro, microcentro sin vendedores ambulantes y los puestos de artesanos de la Peatonal vacíos. Ese fue el panorama que se vio este miércoles en la provincia debido al paro de colectivos. Ante el mismo, los sanjuaninos se vieron molestos, pero de igual manera se movilizaron para cumplir con sus obligaciones.

Los artesanos de la Peatonal este miércoles no fueron. Foto: Gastón Vargas / DIARIO HUARPE.

“Este día ha sido muy complicado para mucha gente, el paro nos mata a todos, la gente que trabaja, los chicos que van a la escuela, enloquece a todo el mundo porque en la situación que estamos hay mucha gente que no tiene para pagar un remis”, dijo Paola a DIARIO HUARPE. En su caso, optó porque sus hijos no fueran directamente a la escuela debido a que siempre se movilizan en transporte público y no tenía forma de llevarlos.

Así se veían las estaciones de transbordo este miércoles. Foto: Gastón Vargas / DIARIO HUARPE.

Entre las personas afectadas también estuvieron los hijos de Angélica, que debieron ir desde el departamento San Martín, en el que viven, hasta el Centro Cívico para trabajar. Además, tanto ella como su marido sacaron el auto que tienen, ya que tenían que ir de forma urgente al banco a hacer un trámite.

El panorama este miércoles. Foto: Gastón Vargas / DIARIO HUARPE.

Algunos entendieron que se trata de un reclamo que definieron como “justo”, pero a la vez pensaron en aquellos que no tienen los medios para llegar a sus lugares de trabajo. “Vi mucho tránsito, muchos vehículos afuera, se ve mucha gente esperando taxis. El reclamo que hacen es justo, pero a la vez apoyo a la gente que no tiene cómo trasladarse o cómo pagar un taxi”, sostuvo Marcela. La mujer dio a conocer que, para llegar a sus empleos, sus hijos debieron reservar remises en la noche del martes para no tener problemas en esta jornada.

En el caso de Martín, un trabajador del ECO, y de Verónica, ambos se movieron en moto para llegar hasta el microcentro, pero los dos vieron que varios compañeros faltaron porque no tenían forma de llegar.

Pocas personas recorrieron la Peatonal. Foto: Gastón Vargas / DIARIO HUARPE.

Entre los que se vieron beneficiados estuvieron los taxistas, quienes tuvieron más trabajo. “Es muy obvio el paro porque hoy se ve mucho pasaje, de igual manera voy a trabajar normal, en los horarios de siempre”, comentó Daniel.

Mientras que, uno de sus compañeros, José Luis, opinó: “Estamos trabajando un poco más porque la gente tiene que venir a trabajar, al banco, a hacer sus compras, pero no mucho porque la gente tiene sus propios vehículos”.

También, impactó de forma positiva en las playas de estacionamiento, que en la mayoría de los casos estuvieron repletas. “Se incrementaron bastante los clientes. La gente está muy molesta porque hay muchos que no pueden mover un vehículo y pagar una playa para venir a trabajar”.

En el caso de Daniel, quien trabaja en otra playa, dio a conocer que el movimiento que se vio fue el mismo que en días anteriores. Aunque opinó que, probablemente, en horarios pico se iba a ver una mayor cantidad de clientes.

En cuanto al panorama en las escuelas, en la mayoría fue el mismo, muy baja cantidad de alumnos. En la Luis Jorge Fontana, son 16 docentes y sólo fueron 9, mientras que, en el Nivel Primario hay cerca de 260 alumnos y sólo fueron 30.

En las escuelas fueron muy pocos alumnos. Foto: Gastón Vargas / DIARIO HUARPE.

Medida nacional

El paro de la UTA afecta a 22 provincias y se originó por un reclamo salarial. Una de las provincias que pudo frenar la medida fue Chaco. Allí Sergio Capitanich, gobernador de Chaco, escribió en su cuenta de Twitter: “Quiero comunicarles que mantuvimos una reunión con UTA y las empresas debido al paro nacional de transporte. En virtud de priorizar a los usuarios y garantizando las condiciones laborales de los trabajadores, mañana no habrá paro, manteniéndose el servicio habitual".

En San Juan el representante local de la UTA, Héctor Maldonado explicó que: “Hay que solucionar el aspecto salarial y firmar el mismo acuerdo que en AMBA. Las cámaras empresarias en San Juan, nucleadas en FATAP, nos dicen que si no reciben más subsidios nacionales no podrán suscribir el acuerdo".

El gremialista dijo a DIARIO HUARPE: "Los empresarios dicen que no pueden pagar el aumento, se quejan por las demoras en los pagos de subsidios nacionales, pero esa no es nuestra culpa, nosotros queremos cobrar lo que es justo".