Paro en el sector de Imágenes del Garrahan en reclamo por condiciones de seguridad laboral

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Trabajadores del área de Diagnóstico por Imágenes del Hospital de Pediatría Garrahan realizaron hoy un paro en reclamo por condiciones laborales seguras y categorizaciones adecuadas de las tareas, informaron desde la Asociación Civil y Gremial de Profesionales y Técnicos y advirtieron que "el 60% de la trabajadoras del sector perdieron embarazos".



"El sector más afectado es Radiología. De tres salas que hay, sólo una se encuentra realmente operativa, las otras dos tienen equipos obsoletos", describió a Télam Norma Lezana, titular de la Asociación.



Y continuó: "La sala que funciona tiene buenos equipos pero la estructura edilicia es insegura ya que el 'búnker' desde donde se hace el 'disparo' para la imagen no cierra herméticamente. Además no cuentan con los elementos de protección como las gafas plomadas, los chalecos, los percheros especiales para que los chalecos no se resquebrajen, etc".



Lezana sostuvo que "estas condiciones hacen que los trabajadores se encuentren expuestos a los rayos sin las protecciones adecuadas".



En ese contexto, de 10 trabajadoras, seis perdieron embarazos, algunas en más de una ocasión: "Dos abortos ocurrieron el último año. Como se trata de pérdidas de embarazos es difícil tener una estadística pero debería haber un seguimiento salud laboral", sostuvo.



Además, los trabajadores también exigieron el reconocimiento de su labor formalmente como "tarea insalubre", y que se reconozca el título de Licenciatura en Bioimágenes dentro del rango profesional, lo que repercutiría en el salario".



Los trabajadores realizan un paro en el área de Diagnóstico por Imágenes de 8 a 20 con servicio sólo de guardias y reprogramación de turnos.