¡Partidazo! Hora, TV y formaciones de Inter de Miami vs. Ñewell´s Old Boys

El Inter de Miami se prepara para su último enfrentamiento amistoso antes del inicio de la temporada de la MLS, y esta vez el partido reviste una gran carga emotiva tanto para Lionel Messi como para Gerardo Martino. El equipo recibirá a Newell's Old Boys, el club argentino donde tanto el astro argentino como el entrenador tuvieron sus primeros pasos en el fútbol. El encuentro está programado para este jueves 15 de febrero.

A las 19:30 horas en el Este de Estados Unidos y a las 21:30 horas en Argentina, estará disponible para ver a través del MLS Season Pass en Apple TV. El Inter de Miami ha tenido una pretemporada difícil, con problemas físicos y actuaciones decepcionantes. Hasta el momento, el equipo de Messi sólo ha logrado una victoria en seis partidos amistosos, sufriendo una derrota histórica por 6 a 0 ante Al-Nassr de Arabia Saudita en Riad.

En total, ha recibido 12 goles y en cuatro de los seis amistosos no ha logrado marcar. Por otro lado, Newell's Old Boys ha tenido un excelente inicio de temporada en la Copa de la Liga Argentina, especialmente con el desempeño destacado de su nuevo refuerzo, Éver Banega. El mediocampista ha brillado con su habilidad para asistir a los delanteros del equipo rosarino, especialmente a Juan Ignacio Ramírez, quien ya se perfila como una de las mejores adquisiciones del mercado de pases argentino.

Este encuentro será una prueba crucial para el Inter de Miami antes del inicio de la temporada de la MLS. Después de este compromiso, el equipo de Gerardo Martino se enfrentará al Real Salt Lake el 21 de febrero en su primer partido oficial del certamen estadounidense. Sin dudas, el mundo está a la espera de ver lo que Lionel Messi y Luis Suárez pueden hacer juntos este año.

Posibles formaciones

Inter de Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, Jordi Alba; Gregore, David Ruíz, Julian Gressel; Lionel Messi, Luis Suárez, Robert Taylor.

Newell’s Old Boys: Rodrigo Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinoch, Ángelo Martino; Franco Díaz, Rodrigo Fernández, Ever Banega; Guillermo May, Brian Aguirre, Juan Ignacio Ramírez.

Datos del partido

Día: Jueves 15 de febrero.

Hora: 18:30 CDMX, 19:30 ET de Estados Unidos, 21:30 de Argentina y 1:30 de España (viernes).

Estadio: DRV PNK Stadium, Miami.