Pase sanitario y sequía, los principales temas de la reunión de Uñac con sus ministros

Iniciando la última semana del año, el gobernador Sergio Uñac convocó a su gabinete de ministros y si bien hubo un repaso de todas las áreas de gobierno, los temas excluyentes fueron la pandemia del coronavirus con la implementación del Pase Sanitario y la sequía que golpea fuertemente a la provincia.

“Arrancamos el 2021 con pandemia y con un terremoto, pero siempre priorizamos la salud y el equilibrio económico. Hemos puesto de manifiesto cada una de las acciones que se hicieron y tocamos por supuesto el trabajo que continuaremos haciendo en las distintas áreas”, contó tras la reunión la ministra de Salud Alejandra Venerando.

En el mismo sentido apuntó que “hablamos respecto al agua, al recurso hídrico y cómo estamos hoy en San Juan y como cerramos el año con el tema pandemia. Tuvimos un buen manejo de la pandemia y somos una de las provincias con mejor cierre desde lo económico”.

Sobre el Pase Sanitario, Venerando, adelantó que en San Juan entrará en vigencia el próximo 2 de enero con las mismas implicancias que tiene a nivel nacional, básicamente será requerido en eventos masivos y pidió, una vez más, que la población complete el esquema de vacunación vigente.

Sergio Uñac encabezó la reunión con sus ministros, foto Sergio Leiva DIARIO HUARPE

Otro de los que habló tras la reunión con el gobernador Uñac, fue el ministro de Gobierno Alberto Hensel, quien entre otras cuestiones dijo que sus pares están obligados a defender el proyecto político del gobernador, más allá de la tarea administrativa que desempeñan. Esto en clara alusión al trabajo partidario que se abre por la eliminación de las PASO. “La eliminación de las PASO nos devuelve una vida interna activa. El gabinete de ministros es político y además de las tareas administrativas tenemos que encargarnos de aspectos que hacen a la vida política del partido y a la política que orienta el gobierno y encabeza el gobernador Uñac”.

Hensel adelantó además que, en lo que le concierne al Ministerio de Gobierno, trabajarán arduamente en la colocación de 3.500 nuevas paradas de la Red Tulum en las próximas semanas y sentenció que en pocos días más se termina la gratuidad del servicio. Sobre esto punto aclaró también que, por ahora, no hay en carpeta un incremento en el valor del boleto. “Todos los años discutimos tarifas, pero hoy no es el momento. Hoy la prioridad no es la tarifa”.

Dato

Sobre el tema agua y el problema que ocasiona la sequía, el ministro de Producción Ariel Lucero, contó que habrá un relanzamiento de los créditos que hay en la actualidad para que puedas ser utilizados por los productores, ya que de cada 100 consultas sólo dos o tres obtienen los beneficios.