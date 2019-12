Patagônia: Inauguram um Centro de Visitantes na Área Natural Protegida Península Valdés

O Centro de Visitantes Antonio Torrejón foi inaugurado em Punta Norte, na Área Natural Protegida Península Valdés, na província patagônica de Chubut, informou o Ministério de Turismo provincial.







A Península Valdés tem uma concentração muito grande e significativa dos hábitats naturais para a conservação de várias espécies ameaçadas de um valor universal excepcional e é muito importante para criar a baleia franca austral, uma espécie em perigo de extinção.







Declarada Patrimônio da Humanidade há 20 anos, a península de Valdés também é importante por suas colônias de crias de lobos e elefantes marinhos e pela presença de orcas, que adaptam suas técnicas de caça em suas costas, em um acontecimento único no mundo.







O representante do referido organismo, Néstor García, disse durante a inauguração do espaço que "escolhemos Punta Norte porque acreditamos que é o começo do tempo no qual começamos a falar da conservação dos recursos na atividade turística".