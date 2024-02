Paulo Costa liquidó a Khamzat Chimaev y lo trató de "miedoso"

Una pelea de rencor de Peso Mediano entre Paulo Costa y Khamzat Chimaev estaba programada para octubre pasado en UFC 294, pero el brasileño se vio obligado a retirarse debido a una infección en el codo. Tras eso, el checheno lo criticó por la retirada y ahora él está respondiendo, acusando al contendiente de ser el que con frecuencia se ha perdido las peleas. ¿Se verán las caras en un futuro cercano?

Al comienzo de sus palabras, Costa aprovechó su diálogo con con Submission Radio para mencionar: "Necesita dejar de correr. Necesita tener agallas para enfrentarme. Durante mucho, mucho tiempo, este tipo simplemente evita estas peleas. No tiene pelotas. Si el tipo no lo presiona, no tiene agallas para pelear con él. Quiere pelear peleas fáciles, no quiere pelear contra tipos como yo o Robert Whittaker o alguien así".

"Quiere pelear contra tipos que no practican lucha libre, ni juegos de jiu-jitsu, ni agarres, algo así. Sin bolas. Es posible en un futuro próximo. Si hubiera ganado, no querría pelear con él, pero ahora tiene sentido porque perdí", sostuvo Paulo, haciendo foco en las peleas pasadas de Khamzat Chimaev. De esa forma, el brasileño busca tentarlo para cruzarse dentro del octágono.

Contundencia de Paulo Costa

Por otra parte, "Borrachinha" también comunicó: "Creo que él también viene de una derrota, yo vengo de una derrota. Él y yo necesitamos poner una victoria en los récords. Creo que ya hizo todo lo que demostró en el peso welter, así que creo que es el momento. Él tampoco es tan joven, creo que tiene 37, 36, no sé, algo así. Creo que es hora de que pase al Peso Mediano".

"Lo hizo una vez contra Chimaev, 'Gourmet Chen Chen', pero no fue todo el proceso, simplemente recibió poca notificación y llegó al peso mediano pesando como un peso welter. Entonces creo que esta pelea tiene sentido y él es un tipo poderoso. Tiene diferentes habilidades en el terreno, habilidades de lucha, derribos y golpes, creo que es la pelea que hay que hacer y poner a uno en la línea nuevamente a la cima", cerró Paulo Costa.