Peña, con munición gruesa ante Moral en la lucha por comandar AMECOM

Este viernes se renuevan autoridades en la Asociación Mutual Empleados de Comercio (A.M.E.COM) y desde el oficialismo, el titular Enrique Peña disparó munición gruesa contra la titular de la otra lista, precisamente la secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio, Mirna Moral. Dijo que busca dirigir la mutual para “continuar con el vaciamiento”.

Peña intentará retener el cargo con la Lista Esperanza Mercantil pero frente se encuentra la Lista Lealtad Mercantil de Mirna Moral, quien además de secretaria general del gremio es titular de la obra social mercantil y ahora busca presidir la mutual.

Para Peña hubo “intromisión por parte de la otra lista, porque por ejemplo a mí el 16 de abril se me comunicó que iba a ser tres las mesas, pero ahora me salen con que van a ser 5 mesas. Esto es un problema porque hay compañeros que trabajan en el comercio y no tienen permiso gremial; y hoy solicitar un permiso como está la situación económica es muy difícil que se lo dé. Y la otra lista solicita permiso gremial a un delegado que ya se le venció el mandato y los usa para hacer campaña política”.

Pero el mutualista disparó munición gruesa al decir: “yo no tengo miedo de que haya un vaciamiento porque ya lo viene haciendo desde cuando nos dejó de pagar. Lo que me pone nervioso es qué pasará con los compañeros que llevan más de 15 años trabajando”. Las palabras de Peña se deben a que menciona que por tema de obra social, el SEC le debe unos 5 millones de pesos a AMECOM.

El titular de la mutual dijo que “nunca y en ninguna parte del país en comercio ha pasado esto de que el presidente de la mutual sea el secretario del sindicato y delegado de la obra social. Ella quiere acaparar puestos, son tres sueldos”.

Son unos 1.000 empleados de comercio los que están en condiciones de votar este viernes. Se habilitarán las mesas a las 15 horas y se cerrarán a las 23. Y la sede será en Urquiza 535 Sur, pasando Córdoba.