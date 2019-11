Peñarol, con Viatri, empató con Progreso y compromete liderazgo en el fútbol uruguayo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Peñarol, con la presencia del argentino Lucas Viatri, igualó hoy 0-0 como visitante de Progreso y comprometió el liderazgo del torneo Clausura, al disputarse la decimocuarta fecha.



En el Parque Paladino, el equipo local puso en aprietos al guardavallas 'mirasol', Thiago Cardozo, quien se erigió en el principal escollo para sustentar el cero en el arco.



Viatri (ex Boca Juniors y Estudiantes de La Plata) actuó durante los 90 minutos para el equipo que dirige el DT Diego López, que terminó con diez hombres por la expulsión de Giovanni González (St. 36m.).



Con este resultado, Peñarol continúa en la cima de la clasificación con 31 puntos, seguido por Progreso, con 30. Pero el equipo 'mirasol' puede ser alcanzado mañana por Nacional (28), que se medirá con el descendido Rampla Juniors (7).



Plaza Colonia (29), con el concurso del ex Estudiantes de La Plata, Elías Umeres, igualó sin goles con Montevideo Wanderers.



Por su lado, Liverpool, con Oscar Ustari (ex Independiente y Boca) en la valla, superó como visitante a Cerro, por 2-0, en el estadio Tróccoli.



En el estadio Parque Saroldi, el local River Plate, dirigido por el uruguayo Jorge Fossati (ex DT de Colón de Santa Fe), batió por 1-0 a Juventud de Las Piedras.



Por su lado, en Jardines del Hipódromo, el anfitrión Danubio, con la participación del lateral izquierdo Nicolás Pantaleone (ex Tigre y Olimpo de Bahía Blanca), doblegó sobre la hora a Racing, por 3-2.



Mientras Cerro Largo, con las contribuciones de los ex Boca, Mauro Luna Diale y Tomás Fernández, derrotó por 1-0 a Boston River. Mañana también jugarán Fénix-Defensor Sporting (con Mariano Pavone).



Principales posiciones: Peñarol 31 puntos; Progreso 30; Plaza Colonia 29; Nacional 28; Cerro Largo 26.