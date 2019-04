Peñarol derrotó a Villa Obrera en La Boutique y es más líder que nunca

En la continuidad de la 5° fecha del Torneo de Invierno de la Liga Sanjuanina de Fútbol denominado "Alberto Coco Barea", Peñarol obtuvo una importante victoria ante Independiente Villa Obrera en La Boutique de Chimbas y, de esa manera estira la diferencia en lo más alto de las posiciones y con puntaje perfecto.

A priori era un duelo que tenía sus condimentos, ya que estaba en disputa el clásico de Chimbas que finalmente quedó en manos del Bohemio por 2 a 0 con los tantos de Enzo Arce y Martín Preziosa.

Más allá que el campo de juego de La Boutique lucía verde, no estaba parejo, por lo tanto ninguno de los dos equipos podía desplegar su juego a ras de piso, en consecuencia no salió un partido vistoso.

Sobre los 26 minutos de la primera parte, la cancha le jugó una mala pasada al arquero de la Villa, ya que vino un centro desde la izquierda, Alan Cantero presionó pero la pelota picó mal y apareció el debutante en el Bohemio Enzo Arce para definir por encima del "1" del conjunto local para festejar el primer tanto del partido.

Luego de la apertura del marcador, Villa Obrera tuvo el empate pero después de un par de rebotes y la buena contención del arquero, Peñarol contó con la suerte necesaria para continuar arriba en el marcador.

En el complemento, el dueño de casa con la obligación de jugar ante su gente, iba para adelante pero sin suerte. Hasta que sobre los 35 minutos ejecutaron un córner y apareció Martín Preziosa para marcar de cabeza el 2 a 0 final con el cual Peñarol sumó su quinto triunfo consecutivo en la misma cantidad de fechas, tiene puntaje perfecto y se encamina a ser un serio candidato para quedarse con el Torneo de Invierno.

Mientras que por la noche, jugaron Trinidad y Atenas en el Barrio Atlético, el partido terminó con victoria para el Mirasol por 1 a 0 con gol de Kévin Brombale a los 11 minutos del primer tiempo. La 5° fecha se cerrará este miércoles con dos encuentros que comenzarán a las 16.30 entre Del Bono vs San Martín y Alianza vs Colón.

Posiciones

1-Peñarol 15

2-Atenas 12

3-Unión 9

4-Nueve de Julio 8

5-Alianza 8

6-Árbol Verde 8

7-Trinidad 7

8-Aberastain 7

9-Colón 6

10-Villa Obrera 5

11-Desamparados 5

12-Rivadavia 5

13-Marquesado 4

14-Del Bono 3

15-San Martín 2

16-Carpintería 1

6ta Fecha Torneo de Invierno

Sábado

Árbol Verde vs Villa Obrera

Marquesado vs Trinidad

Domingo

Atenas vs Alianza

San Martín vs Aberastain

9 de Julio vs Rivadavia

Martes

Desamparados vs Carpintería

Miércoles

Colón vs Del Bono

Unión vs Peñarol

NOTA: A partir de esta fecha se juega con horario de Invierno, es decir 14.00 la cuarta y 16.00 la Primera.