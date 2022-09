El gol de Brian Nellen a los 27’ del segundo tiempo fue una bocanada de aire. Un desahogo total. Una victoria altamente necesitada en la recta final del Federal A para no tener que tutearse con el temeroso descenso. Peñarol, que terminó con un jugador menos, venció 1-0 a Huracán Las Heras en el estadio Del Bicentenario y sacó 5 puntos de diferencia a los que pelean por mantener la categoría cuando van a quedar 9 en juego.

A su vez, el triunfo Bohemio contribuye directamente a Desamparados (empató 0-0 con Argentino en Córdoba), el otro equipos sanjuanino, ya que Huracán está a dos puntos de caer en la zona roja, de la que Sportivo todavía no pude salir pero le descontó un punto en la lucha directa.

Publicidad

El equipo de Cristian Bove hacía cuatro fechas que no ganaba, que lo llevó de aspirar a clasificar al reducido a tener que preocuparse por la permanencia. Por eso este domingo la obligación lo llevó a no tener un primer tiempo poco productivo y ambicioso.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

No obstante, supo manejar los tiempos y cuidarse en el fondo, hasta que pudo golpear con el gol del ex San Martín y todo lo que vino después en la tarde pocitana fue aguantar y aguantar porque la necesidad y la victoria no se le podían escapar.

Sostuvo el gol y debió doblegar la carga cuando a falta de 5’ para el final Maximiliano Alaniz vio la roja. Fue un signo de alarma, pero no de peligro, porque Peñarol ya había logrado armarse para sostener el gol de Nellen que le dio el triunfo, lo alejó de la zona de descenso y puso mantos de tranquilidad en la institución chimbera que a nivel dirigencial viene con días agitados pero confiada en que con Bove se puede lograr un aceptable cierre de torneo.