Peñarol ganó sobre el final y es líder del Clausura uruguayo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Peñarol, con un gol marcado en la parte final del encuentro, le ganó a River Plate por 1-0, para acceder a la punta del torneo Clausura de la primera división del fútbol de Uruguay, tras comenzar la undécima fecha.



Cristian 'Cebolla' Rodríguez, ex mediocampista de Independiente, le dio la victoria al elenco 'mirasol', a los 41 minutos de la segunda parte, mediante la ejecución de un tiro penal.



Con este resultado, Peñarol pasó a comandar la clasificación, con 26 puntos, seguido por Nacional y Progreso, ambos con 24.



Además, Plaza Colonia, con un gol marcado por el argentino Elías Umeres (ex Estudiantes de La Plata), superó como visitante a Rampla Juniors por 1-0 y lo condenó al conjunto 'picapiedra' a jugar la próxima temporada en la Segunda División.



En tanto, Danubio, con el concurso del marcador de punta, Nicolás Pantaleone (ex River Plate y Olimpo de Bahía Blanca), empató 0-0 como visitante de Juventud de Las Piedras.



Mañana jugarán Progreso-Nacional, Fénix-Cerro Largo y Liverpool-Boston River (todos a las 16.00); Defensor Sporting-Cerro (18.30) y Wanderers-Racing (19.00).