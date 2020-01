Pepe Mujica se opuso a llevar a 100 mil argentinos a Uruguay

El proyecto del presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, de atraer inversores argentinos no cuenta con el apoyo de uno de sus antecesores en el cargo, José "Pepe" Mujica.

Lacalle Pou, que asumirá la presidencia el próximo 1 de marzo, quiere flexibilizar regulaciones para atraer a empresarios argentinos e incentivarlos para que lleven su dinero a Uruguay e incluso se radiquen allí.

"En vez de traer 100 mil cagadores argentinos preocupémonos de que los nuestros inviertan acá", manifestó Mujica en declaraciones reproducidas por el sitio uruguayo El Observador. "Tenemos unos US$ 24 mil millones desparramados por el mundo. ¿Por qué no intentamos que una parte de esa plata venga para el país?", planteó el ex jefe de Estado y actual senador electo.