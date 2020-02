Periodistas repudiaron al hijo de Bolsonaro por insultar a una reportera

POR AGENCIA TÉLAM

Un grupo de mujeres periodistas y asociaciones de prensa brasileñas repudiaron hoy las críticas "machistas" del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, hacia una periodista del diario Folha de Sao Paulo, autora de una serie de notas que revelaron el esquema detrás de la difusión de noticias falsas a favor del entonces candidato en la campaña electoral de 2018.



"No vamos a admitir que se intente silenciar las voces femeninas difundiendo mentiras y propagando viejos y odiosos estigmas de carácter machista", señalaron más de un millar de mujeres periodistas en un manifiesto.



Las trabajadoras de prensa se refirieron a los ataques proferidos ayer contra su colega Patricia Campos Mello, en una tensa reunión en el Congreso de la Comisión Parlamentaria Mixta Investigadora (CPMI) de las Fake News.



El organismo debatió sobre la difusión de millones de noticias falsas hechas por empresas supuestamente contratadas por grupos cercanos al entonces candidato Jair Bolsonaro en la campaña electoral de 2018.



Durante la audiencia, un ex empleado de la compañía de marketing digital Yacows dijo que Campos Mello le hizo "insinuaciones" para tener "sexo" a cambio de información y que él las rechazó, declaraciones que desataron una polémica en el recinto parlamentario.



El diputado Eduardo Bolsonaro aprovechó la ocasión para insultar y hacer insinuaciones sobre la periodista, tanto en el Congreso como en sus redes sociales.



"No dudo que la señora Patricia Campos Mello, periodista de Folha, pudo haberse insinuado sexualmente, como dijo el señor Hans, a cambio de información para tratar de dañar la campaña del presidente Jair Bolsonaro", afirmó el parlamentario.



"Ahora imagínense si se tratara de un hombre que se acercaba a una mujer", esgrimió.



Poco después, la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación emitió un comunicado para condenar la actitud del diputado conservador, a quien acusó también de "machista".



"Asusta el hecho de que un agente público (Eduardo Bolsonaro) ataque a una periodista cuyos reportajes brindan informaciones, y que se degrade apelando al machismo y la misoginia", señaló dicha organización, que consideró a Campos Mellos como una de las periodistas "más respetadas" del país.



También el periódico Folha de Sao Paulo salió a rechazar los comentarios y defender a su periodista.



"Folha repudia las mentiras e insultos dirigidos a la periodista Patricia Campos Mello en el llamado CPMI de Fake News", indicó la publicación en un comunicado, en el que prometió publicar documentos para probar la exactitud de sus reportajes sobre la campaña de noticias falsas en las presidenciales de 2018.



"Causa estupefacción que el Congreso Nacional sirva de escenario para el bajo nivel y la insinuaciones ultrajantes del diputado Eduardo Bolsonaro", concluyó.