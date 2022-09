¿Perjudicaron a River? El mensaje de Gallardo tras quedar fuera de la Copa Argentina

Este jueves 28 de septiembre, River Plate y Marcelo Gallardo quedaron una vez más en la mira. Por los cuartos de final de la Copa Argentina, empataron 2 a 2 con Patronato en los noventa minutos y quedaron eliminados en la tanda de penales. Este traspié se suma a otros duros golpes que se han dado en el 2022 para los de Núñez, por lo que el DT no se guardó nada al término del compromiso que se disputó en La Rioja.

"Ha sido un año difícil, raro, nos pasan cosas como la de esta noche también, errores muy puntuales que significan goles", fue lo que partió diciendo, en entrevista con TyC Sports. "Hicimos el intento, los jugadores se brindaron, fue un digno Patronato, un noble Patronato que, más allá de estar peleando el descenso, son varios partidos ya que propone un juego directo, el equipo va con mucha gente de ataque, queda con pocos hombres atrás, intenta jugar", añadió.

Asimismo, Gallardo resaltó: "Nosotros tenemos un año difícil, hay que ponerle el pecho, la desilusión que tenemos nosotros es la que también tiene la gente, de no haber podido concretar ninguno de los objetivos que tuvimos. Ahora a estar tranquilos y serenos para reflexionar y ver cómo seguimos. Siempre nos caracterizamos por ser un equipo autocrítico, de exigencias que nos ponemos nosotros para encarar el año y no se pudieron cumplir".

Enojo de Marcelo Gallardo

"Hago foco en lo que no pudimos hacer en todo el segundo semestre del año. No quiero hablar de errores arbitrales”, complementó luego el "Muñeco", dejando de lado las polémicas del partido que perjudicaron a River Plate. En los noventa minutos, no se cobró un penal por una mano dentro del área, además de una posición adelantada mal sancionada en el complemento para los de Núñez.

Sentenciando, Marcelo Gallardo aprovechó para destacar también: "Tenemos que ser autocríticos. No pudimos cumplir con las pretensiones del año y hoy tenemos que estar serenos pese a la desilusión que nos invade. No pudimos construir un equipo que dé garantías". Está claro que River Plate no atraviesa el mejor presente, por lo que "Napoleón" deberá analizar qué hacer a continuación.