Perpetua para una mujer que mató a comerciante en Cipoletti poco antes de tener sexo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una mujer fue condenada hoy a prisión perpetua por haber matado en 2017 a un comerciante de la ciudad rionegrina de Cipoletti poco antes de mantener relaciones sexuales, informaron fuentes judiciales.



Se trata de Irene Méndez (38), quien fue hallada autora del “homicidio cometido con alevosía y para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito” del que fue víctima Eduardo Honores (69).



El fallo fue firmado por los jueces Álvaro Meynet, Julio Martínez Vivot y María Florencia Caruso y leído por el primero de los magistrados en una audiencia que se realizó este mediodía y a la que la imputada prefirió no concurrir.



La mujer ya había sido declarada “culpable” del hecho en junio y en la audiencia de cesura de la pena realizada el martes pasado el fiscal jefe, Gustavo Herrera, y el fiscal del caso, Martín Pezzetta, pidieron que recibiera la pena máxima por "homicidio doblemente agravado por ser cometido criminis causa y con alevosía".



El abogado de la querella, Agustín Aguilar, acompañó el pedido, mientras que el defensor oficial, Juan Pablo Piombo, aceptó que la pena a aplicar es la de perpetua, pero solicitó que no se declare la reincidencia de su representada.



El 4 de junio, los magistrados la habían declarado culpable del homicidio, pero como la mujer estaba con prisión domiciliaria, se fugó tras cortar la tobillera electrónica.



Un vecino halló el dispositivo tirado en la calle y dio aviso a la Policía, por lo que se montó un operativo en toda la región, con fuerzas provinciales y federales, hasta que la prófuga fue encontrada horas después en el barrio El Manzanar.



La mujer ya se había fugado otras dos veces, una desde un penal, pero pese a que el abogado querellante alertó sobre ese antecedente, se le otorgó una prisión morigerada porque es madre de cuatro hijos.



El hecho sucedió entre la medianoche y las 4 de la madrugada del 7 de mayo de 2017, en el domicilio de Honores, ubicado en Villegas al 900, de Cipolletti.



El hombre había pactado un encuentro sexual con Méndez, pero fue asesinado de un tiro en el pecho en el baño cuando estaba a punto de inyectarse una medicina y estaba con los pantalones bajos.



El cadáver fue hallado horas después por uno de los hijos de Honores, que lo llamaba para almorzar y no contestaba.



Según el veredicto, la mujer trabajaba como prostituta y le disparó con un arma calibre 32.



Durante casi un año, no hubo detenidos por el caso, pero luego se llegó hasta la sospechosa y cuando se allanó su casa, se encontraron pertenencias que habían sido robadas a la víctima.



Además, se probó que el día y a la hora en que fue asesinado Honores, la mujer cambió el chip de su teléfono y se recolectaron otras pruebas científicas.