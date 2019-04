Persia hizo podio y Flaqué sumó buenos puntos en Concordia

El piloto sanjuanino cerró un excelente fin de semana en Concordia, Entre Ríos, escenario de la segunda fecha de la Top Race Series. Con un tercer lugar, Fabricio Persia alcanzó otro podio e importantes puntos pensando en el campeonato. Mientras que el otro sanjuanino Fabián Flaqué terminó en el cuarto lugar.

El fin de semana comenzó de gran manera para el representante del Inbest Racing, ya que en el primer entrenamiento de día viernes se ubicó 3°. El sábado, Persia pudo demostrar nuevamente el potencial del auto, cuando en la 2° tanda marcó el mejor tiempo. Luego en clasificación la máquina #71 se metió otra vez adelante, posición en la que largó la carrera final en la jornada de hoy.

Ya en carrera el piloto de 30 años largó bien, pero Bruno Boccanera aprovechó el buen andar suyo en los primeros metros para superar a Persia. De Benedictis también dio cuenta de Fabricio y de ahí en más lo más importante para el piloto sanjuanino fue cuidar el tercer lugar y sumar puntos para el campeonato, teniendo en cuenta que la próxima fecha corre de local.

Por su parte, Fabián Flaqué finalizó en el 4º lugar y muy cerca del podio, pudo sumar puntos importantes para el campeonato, donde ya se ubica en el 6º lugar.

De esta manera, el piloto del Inbest Racing quedó como escolta en el torneo. Gastón Pacioni es el líder con 36 puntos, segundo está Fabricio con 31 y tercero se ubica el reciente ganador Boccanera con 26.

La tercera presentación del año será en "El Zonda" Eduardo Copello de San Juan, los días 10, 11 y 12 de mayo.

“Estoy muy contento con la carrera, quería ganarla pero no se dio. Sabía que la largada podía ser complicada para quien está sobre la cuerda. No quise arriesgar de más para no generar un accidente, pero estoy contento por poder sumar muchos puntos más para el campeonato junto al equipo. Gracias al Gobierno de San Juan, Secretaría de Deportes, Cal FGH, Carpas Soli, Distribuidora Sekulin, Maná Lubricantes, Portho Gelatto San Juan, Larocca Neumáticos, equipo, familia y amigos".

Resultados 2° fecha Concordia:

1) Bruno Boccanera.

2) Franco De Benedictis.

3) Fabricio Persia.

4) Fabián Flaqué.

5) Gastón Pacioni.